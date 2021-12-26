«القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة للشباب بالشرقية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات القطاع الخاص لصناعة البلاستيك والمطاط بالعاشر من رمضان.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مهندس it، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة حتى 3 سنوات.

كما تطلب الشركة، فنيين صيانة ميكانيكية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من سنتين حتى خمس سنوات، وأيضا فنيين صيانة كهربائية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من سنتين حتى خمس سنوات.

وتحتاج الشركة أيضا إلى مشرفة قسم، ولا يشترط وجود خبرة، ولكن يشترط إجادتها لبرنامج الإكسيل.

كما تحتاج الشركة، عمال إنتاج، من الذكور والإناث.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير رواتب مجزية يتم تحديدها في المقابلة الشخصية، ومكافآت وحوافز شهرية، وتأمين اجتماعي وصحي ورعاية طبية خاصة، ووثيقة تأمين على الحياة، وانتقالات داخل العاشر من رمضان ومدينة أبوحماد، وإجازات سنويةً مدفوعة الأجر.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثالثة، شارع مدستار أمام شركة ديورافيت، أو الاتصال على 01061176556، وذلك حتى الساعة الرابعة عصرا.

كما تعلن مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، عن توفير فرص عمل بإحدى شركات صناعة الحلويات والمخبوزات والمكسرات.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، أفراد أمن، وذلك للذكور، على أن يكون الراتب 3000 جنيه، والإجازة يوم الجمعة، كما يتاح سكن داخل الشركة.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظيفة، أن يكون لدي خبرة عام على الأقل، ويفضل أن يكون من سكان بدر، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمقر الشركة في مدينة بدر، المنطقة الصناعية، الروبيكي، بجوار جراج مصر للسياحة، أو الاتصال على 01090021098.