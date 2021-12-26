الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعم ذوي الإعاقة وتنظيم فعاليات بالأقصر والبحيرة.. حصاد «التضامن» في 24 ساعة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

قضايا ذوي الهمم ذات أولوية لدى القيادة السياسية

توجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشكر لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون الإعاقة، مشيرة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة جاءت لتعزيز جميع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع.
https://www.dostor.org/3666096


تقدم ضئيل بمشاركة ذوي الإعاقة رغم الجهود المبذولة

قالت القباج إن هناك اتفاقية خاصة بمبدأ تكافؤ الفرص ولكن رغم الجهود الكثيرة لم نر مشاركة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك تقدم عن السنوات الماضية ولكنه ضئيل جدًا، وليس بالشكل الذي نسعى إليه.

https://www.dostor.org/3666127


تنظيم فعاليات بالأقصر والبحيرة لدعم ذوي الإعاقة

وتابعت اليوم الأحد، أنه وجب علينا أن ندمج موضوعات ذوي الإعاقة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأنه سيتم تنظيم فعالية بهذا الشأن في محافظتي الأقصر والبحيرة، خلال الفترة القادمة، إضافة إلى عقد اجتماع تشاوري لدعم حقوق ذوي الإعاقة في مصر.
https://www.dostor.org/3666145


دعم الأشخاص ذوي الإعاقة حق أصيل لهم منذ الطفولة

وأوضحت القباج أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة حق أصيل لهم من بداية اكتشاف الإعاقة لديهم منذ الطفولة، ثم تأهيلهم ودمجهم في التعليم وتوفير فرص عمل ملائمة لهم وتأهيل الأسر والدعم النفسي والصحي، لبناء مجتمعات قوية تضمن مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، ولذلك لابد من أن تكون البيئة نفسها دامجة وجاهزة لذلك.

https://www.dostor.org/3666151


القيادة السياسية أكدت أن تمكين ذوي الإعاقة من الأولويات الوطنية

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي المؤتمر الوطني حول «آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع، وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر»، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، والذى يعقد فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور أعضاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» إدارة التنمية الاجتماعية لدولة لبنان، وممثلين عن الوزارات والهيئات الدولية، والمجالس القومية المتخصصة ،ومؤسسات العمل الأهلي العاملة فى مجال التأهيل والإعاقة.
https://www.dostor.org/3666305
 

وزيرة التضامن ذوي الإعاقة وزيرة التضامن الاجتماعي ذوى الاحتياجات الخاصة المبادرة الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير في العجوزة (صور)

الباز: السيسى رئيس لدولة بمختلف عصورها ولا يقلل من سابقيه

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة طبيبة بوسط البلد

بهاء سلطان يستعد لتسجيل آخر ألبوماته مع نصر محروس

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا