دعم ذوي الإعاقة وتنظيم فعاليات بالأقصر والبحيرة.. حصاد «التضامن» في 24 ساعة

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

قضايا ذوي الهمم ذات أولوية لدى القيادة السياسية

توجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشكر لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون الإعاقة، مشيرة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة جاءت لتعزيز جميع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع.

https://www.dostor.org/3666096



تقدم ضئيل بمشاركة ذوي الإعاقة رغم الجهود المبذولة

قالت القباج إن هناك اتفاقية خاصة بمبدأ تكافؤ الفرص ولكن رغم الجهود الكثيرة لم نر مشاركة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك تقدم عن السنوات الماضية ولكنه ضئيل جدًا، وليس بالشكل الذي نسعى إليه.

https://www.dostor.org/3666127



تنظيم فعاليات بالأقصر والبحيرة لدعم ذوي الإعاقة

وتابعت اليوم الأحد، أنه وجب علينا أن ندمج موضوعات ذوي الإعاقة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأنه سيتم تنظيم فعالية بهذا الشأن في محافظتي الأقصر والبحيرة، خلال الفترة القادمة، إضافة إلى عقد اجتماع تشاوري لدعم حقوق ذوي الإعاقة في مصر.

https://www.dostor.org/3666145



دعم الأشخاص ذوي الإعاقة حق أصيل لهم منذ الطفولة

وأوضحت القباج أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة حق أصيل لهم من بداية اكتشاف الإعاقة لديهم منذ الطفولة، ثم تأهيلهم ودمجهم في التعليم وتوفير فرص عمل ملائمة لهم وتأهيل الأسر والدعم النفسي والصحي، لبناء مجتمعات قوية تضمن مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، ولذلك لابد من أن تكون البيئة نفسها دامجة وجاهزة لذلك.

https://www.dostor.org/3666151



القيادة السياسية أكدت أن تمكين ذوي الإعاقة من الأولويات الوطنية

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي المؤتمر الوطني حول «آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع، وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر»، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، والذى يعقد فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور أعضاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» إدارة التنمية الاجتماعية لدولة لبنان، وممثلين عن الوزارات والهيئات الدولية، والمجالس القومية المتخصصة ،ومؤسسات العمل الأهلي العاملة فى مجال التأهيل والإعاقة.

https://www.dostor.org/3666305

