القباج: تقدم ضئيل بمشاركة ذوي الإعاقة رغم الجهود المبذولة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك اتفاقية خاصة بمبدأ تكافؤ الفرص ولكن رغم الجهود الكثيرة لم نرى مشاركة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك تقدم عن السنوات الماضية ولكنة ضئيل جدا، وليس بالشكل الذي نسعى إليه.

وأضافت «القباج» أن الدمج ليس فقط يتوفر في الأشخاص ولكن في البيئة الذين يعيشون فيها الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلها يتم بمشاركة المجتمع المدني المتخصص في هذه المجالات.

وأكدت أنه تم ميكنة المنظومة بأكملها وتطوير الربط الشبكي بين الجهات المعنية وهي وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتعليم العالي والمستشفيات العسكرية والشرطية الشريكة، كما تم تدريب القائمين على منظومة الكشف الطبى والوظيفي، وتخصيص خط ساخن لتلقى التظلمات وهو 15044 وجاري ميكنة موقع إلكتروني لتلقى تلك التظلمات، حيث يحق للمواطن أن يتظلم ويعيد الكشف مرة أخرى.

وأوضحت أن التضامن تتحمل 50% من تكلفة توفير خدمات نقل مهيأة لاستخدام ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن وزارة النقل تتحمل باقي التكلفة، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتوفير الخدمات المناسبة لذوي الهمم.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد شهدت حضور فعاليات المؤتمر الوطني حول "آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع «CBID» وعلاقتهم بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عبر الفيديو تحت عنوان المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف - نموذجًا.

وكانت قد أشارت وزيرة التضامن إلى أن قضايا ذوي الإعاقة وكفالة حقوقهم تستحوذ على أهمية قصوى من القيادة السياسية، وهي تعتبر من أولويات وزارة التضامن الاجتماعي ومن أهم برامجها، ولذلك تسعى الوزارة دائماً لإدراج رؤيتها بشأن الاستثمار في قدرات جميع فئات المواطنين وضمان حقهم في المشاركة في جميع مناحي الحياة المجتمعية وفي بناء الوطن.