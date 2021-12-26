الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القباج: تنظيم فعاليات بالأقصر والبحيرة لدعم ذوي الإعاقة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

قالت الدكتورة نيفين القباج، اليوم الأحد، إنه وجب علينا أن ندمج موضوعات ذوي الإعاقة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأنه سيتم تنظيم فعالية بهذا الشأن في محافظتي الأقصر والبحيرة، خلال الفترة القادمة، إضافة إلى عقد اجتماع تشاوري لدعم حقوق ذوي الإعاقة في مصر.

وأضافت «القباج» أنه يتم حاليا إعادة هيكلة إدارات الوزارة كافة، حرصا منا على الرعاية والتمكين والتشغيل، وتعزيز المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والسياسية وهو ما نطمح إليه خلال الفترة المقبلة، كما نسعى لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن قضايا ذوي الإعاقة وكفالة حقوقهم تستحوذ على أهمية قصوى من القيادة السياسية، وهي تعتبر من أولويات وزارة التضامن الاجتماعي ومن أهم برامجها، ولذلك تسعى الوزارة دائماً لإدراج رؤيتها بشأن الاستثمار في قدرات جميع فئات المواطنين وضمان حقهم في المشاركة في جميع مناحي الحياة المجتمعية وفي بناء الوطن.   

وأكدت وزيرة التضامن أن سياسات الإعاقة تشهد في السنوات الأخيرة تحولاً نحو الاستثمار الاجتماعي وتعزيز رأس المال البشري والوصول إلى سوق العمل، إلا أن الوصول إلى سوق العمل لا يحدث فجأة ولكنه يتبع مسارا منظما بدءًا من مرحلة الطفولة حين يتم اكتشاف الإعاقة.

وكانت وزيرة التضامن، قالت في بيان صحفي، إن ذوي الإعاقة جاءوا على رأس خارطة التمكين في مصر لتسطر الدولة بسياساتها المنحازة سجلًا غير مسبوق من المكتسبات، من خلال منظومة تشريعية ضمنت الحقوق وتصدت بقوة وحسم لكافة ممارسات التنمر والإساءة لأي من المواطنين ذوي الإعاقة وانتهاء بإطلاق الشبكة القومية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل، ودعم نقدي وصل لأكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقة، مشددة على أن الدولة تتبنى منهجًا شموليا في التعامل مع كافة القضايا التنموية ومنها قضية الإعاقة.

المواطنين المبادرة الرئاسية التضامن الاجتماعي القيادة السياسية وزارة التضامن

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