مازلت جائعًا.. أسباب وراء الإصابة بمتلازمة «انتعاش الجوع»

بعد تناول طبق ممتلئ على الغداء ما زلت تشعر بالجوع وعدم الرضا؟ هذا ما يسمى "انتعاش الجوع"، حيث يحدث هذا عندما توقف مكونات غذائية معينة قدرة الجسم على إخبار الدماغ بأنها ممتلئة.

ويمكن تجنب عودة الجوع والاستسلام للرغبة الشديدة في تناول الطعام عن طريق تجنب بعض الأطعمة والعادات الغذائية الخاطئة التي ذكره الخبراء بموقع "healthiest" الطبي.

عدم تناول فطور كامل:

الأشخاص الذين يأكلون عادةً وجبة فطور كاملة تحتوي على 500 سعرة حرارية هم أقل عرضة لزيادة الوزن من أولئك الذين تناولوا 300 سعر حراري في وجبة الإفطار، وهذا بسبب الارتفاع الطفيف في الأنسولين وسكر الدم.

يعاني الأشخاص الذين يستهلكون كميات أقل من السعرات الحرارية في الصباح من ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ أكثر في الرغبة الشديدة في تناول الطعام و السكر.

الأطعمة المصنعة أو المعلبة

من المعروف أن مادة BPA الكيميائية الموجودة في الأطعمة المعلبة والمعالجة تسبب الرغبة الشديدة المفاجئة في تناول الطعام.

المشروبات الغازية والسكرية:

تعمل المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز على إبطاء تدفق الدم وتقليل قدرة الدماغ على التحكم في الجوع، حيث تتعرض قدرة عقلك على تحليل شهية الجسم للخطر.

الشاي:

يمكن أن يؤدي شرب الشاي إلى زيادة التمثيل الغذائي وخفض مستويات السكر، فشرب كوبًا من الشاي الأسود بعد الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات أو الجلوكوز يساهم في منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام. يمكن أن يوقف أحد المكونات الموجودة في الشاي الأسود تأثير "انتعاش الجوع".

يساعد الخضار منخفضة السعرات الحرارية في الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنه يحتوي على فيتامين K الذي ينظم مستويات السكر، ما يمنع آلام الجوع والشعور به مرة أخرى.