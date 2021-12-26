تحريات المباحث فى سقوط شاب من الثامن بالبساتين: «لا شبهة جنائية»

أجرى، اليوم الأحد، ضباط مباحث قسم شرطة البساتين بجنوب القاهرة، تحرياتهم في واقعة سقوط شاب من الطابق الثامن، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته للوقوف على تفاصيل الواقعة.

تبين من التحريات أنه أثناء وقوف الضحية بشرفة منزله اختل توازنه وسقط في الشارع ولقي مصرعه في الحال، جراء إصابته بكسور ونزيف، حيث أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالي مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي سقط من الطابق الثامن، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة.