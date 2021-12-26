لليوم الثاني... «القومي للمرأة» يواصل فعاليات الدورة التدريبية لإعداد الدعاة (صور)

واصل المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الثانى للدورة التدريبية الثانية للمدربين لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية فى ندوات التوعية المجتمعية من أجل تنمية الأسرة.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة التدريبات التي يتشارك فيها المجلس القومى للمرأة ووزارة الأوقاف والكنائس المصرية، واستهدف التدريب عددًا من الأئمة والقساوسة من محافظات “اسيوط والوادى الجديد وأسوان والأقصر وقنا”.

حضر فعاليات الدورة إيزيس محمود المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس والدكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الإنجابية والتدريب والدكتور على الله شحاته إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة والقمص تادرس عطية الله بكنيسة مارجرجس والامير تادرس بالإسكندرية والدكتورة علا حجازى المديرة العامة للإعلام والتربية السكانية بوزارة الصحة والدكتور أسامة الجندى مدير عام المساجد الحكومية.

وأشار الدكتور بهاء شوكت إلى مفاهيم الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية وآثارهم على صحة المرأة، وعرض مبادئ تقديم الدعم والتثقيف للنشء والمراهقين والتعريف الصحيح لمرحلة المراهقة.

وعرض الدكتور على الله شحاته مدى حرص الدين الإسلامي على صحة المرأة.

وأشار القمص تادرس عطية الله إلى مكانة المرأة في المسيحية ، مؤكداً أن الأسرة هى الأساس في بناء المجتمع.

دورة المجلس القومي لتدريب الدعاة

وأوضحت الدكتورة علا حجازى مفهوم الأمومة الآمنة وأهمية مشورة ما قبل الزواج وأضرار الزواج المبكر، والنصائح الصحية للسيدات الحوامل متضمنة مشورة تنظيم الأسرة وعلامات الحمل الخطر .

واستعرض الدكتور أسامة الجندى الأمومة الآمنة من المنظور الديني ، وقد تم تقسيم الحضور لمجموعات عمل لعرض كيفية التوعية بأشكال متعددة كالندوات والمسرحيات.

دورة المجلس القومي لتدريب الدعاة

دورة المجلس القومي لتدريب الدعاة

دورة المجلس القومي لتدريب الدعاة