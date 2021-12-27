تنتج موجات التلوث الحادة من محصلة زيادة التركيز لبعض الملوثات في الهواء وذلك نتيجة لظروف جوية غير مواتية فتحدث هذه الموجات بسبب ظاهرة جوية تعرف بالانقلاب الحراري مما ينتج عنها احتباس الغازات الضارة الملوثة للهواء بالقرب من سطح الأرض ومع سكون الرياح يظل التلوث ثابتاً في الجو حتى تتحسن الأحوال الجوية.

تستعرض “الدستور” جهود وزارة البيئة فى مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2021 وفقا لما ذكرته وزارة البيئة.

تتوالى نجاحات وزارة البيئة فى إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلامياً "بالسحابة السوداء عاماً بعد عام، فقد أستطاعت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية بالوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين، وقد تم خلال هذا العام ما يلى:

• ارتفاع الكمية المستهدفة لتجميع قش الأرز إلى (500) ألف، وقد تم رصد تجميع (622.736) طن قش أرز بنسبة 120% من المستهدف بمواقع التجميع التي وصلت إلى (700) موقع لتجميع قش الأرز.وانخفض عدد محاضر حرق قش الأرز إلى 148 محضر هذا العام.

• تكثيف حملات فحص عوادم المركبات خلال منظومة مواجهة السحابة السوداء للتقليل قدر الإمكان من الإنبعاثات الملوثة للهواء، حيت وصل إجمالى عدد المركبات التى تم فحصها بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى حوالى 14 ألف مركبة.

• وصل عدد المقالب التى قامت لجان المتابعة الدورية بمتابعتها إلى عدد 204 مقلب بمحافظات المنظومة.

• التفتيش على ما يقرب من 7000 منشأة صناعية متنوعة النشاط والحجم ما بين منشأة صغيرة ومتوسطة، وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية .

• يعد محور التوعية من أهم العوامل التي ساهمت بشكل غير مباشر في إنجاح منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث وصل عدد الندوات واللقاءات الجماهيرية التي تم تنفيذها هذا العام إلى ما يقرب من 15000 نشاط توعوي.