الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد فهمي ينضم لفريق عمل مسلسل «الرواية» (صور)

احمد فهمي
احمد فهمي

تعاقد الفنان أحمد فهمي، على بطولة مسلسل "الرواية"، الذي يضم كوكبة من كبار النجوم، وتدور أحداثه حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي، أثناء ليلة الافتتاح، في إطار تشويقي.

"الرواية" من نوعية مسلسلات الـ10 حلقات من تأليف شادي محسن وأمير شوقي، ومدير تصوير يوسف البارود، وستايلست منى عبدالسلام، ولمهندس الديكور محمد مصطفي ، ومن إخراج أمير شوقي.
 

احمد فهمي 


آخر عمل درامي قدمه الفنان أحمد فهمي كان مشاركته كضيف شرف في حلقات المسلسل الذي حقق نجاج وانتشار جماهيري كبير .

المسلسل يتناول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة، وقدم بطولتة كل من الفنان أحمد مكي وكريم عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي. 

احمد فهمي 

كما قدم الفنان أحمد فهمي مؤخراً عددًا من الاغاني مع فرقة واما الذي يتواجد فيها كعضو غنائي بصحبة كل من محمد نور ونادر حمدي ومحمد نور وأحمد الشامي وقدموا سوياً البوم مؤخراً وبدأو مجدداً في التحضير لألبوم جديد طرجه منه أغنية في الصيف تحمل أسم “نجمة معدية” وحققت نجاح وانتشار كبير. 

محمد نور كريم عبدالعزيز أحمد فهمي ضيف شرف رجال الشرطة الشرطة المصرية أمير شوقي الفنان أحمد فهمي الإثارة والتشويق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير في العجوزة (صور)

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

«الصحة»: افتتاح المرحلة الأولى من «عيادات المرأة الآمنة» يناير المقبل

الرئيس السيسى يزرع أشجار النخيل الفاخر فى توشكى وسط شباب العاملين

النيابة: لا شبهة جنائية فى وفاة ابنة ملحن شهير بالتجمع الخامس

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا