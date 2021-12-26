أحمد فهمي ينضم لفريق عمل مسلسل «الرواية» (صور)

تعاقد الفنان أحمد فهمي، على بطولة مسلسل "الرواية"، الذي يضم كوكبة من كبار النجوم، وتدور أحداثه حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي، أثناء ليلة الافتتاح، في إطار تشويقي.

"الرواية" من نوعية مسلسلات الـ10 حلقات من تأليف شادي محسن وأمير شوقي، ومدير تصوير يوسف البارود، وستايلست منى عبدالسلام، ولمهندس الديكور محمد مصطفي ، ومن إخراج أمير شوقي.



احمد فهمي



آخر عمل درامي قدمه الفنان أحمد فهمي كان مشاركته كضيف شرف في حلقات المسلسل الذي حقق نجاج وانتشار جماهيري كبير .

المسلسل يتناول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة، وقدم بطولتة كل من الفنان أحمد مكي وكريم عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي.

احمد فهمي

كما قدم الفنان أحمد فهمي مؤخراً عددًا من الاغاني مع فرقة واما الذي يتواجد فيها كعضو غنائي بصحبة كل من محمد نور ونادر حمدي ومحمد نور وأحمد الشامي وقدموا سوياً البوم مؤخراً وبدأو مجدداً في التحضير لألبوم جديد طرجه منه أغنية في الصيف تحمل أسم “نجمة معدية” وحققت نجاح وانتشار كبير.