الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

داعية يرد: ماذا أفعل حتى أحافظ على نعمة الله من الحسد؟

مصطفى حسني
مصطفى حسني

ورد سؤال إلى الداعية الشهير مصطفى حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال البث المباشر، الذي يجريه على صفحته من سائل يقول: "أعمل أيه علشان أحافظ على نعمة ربنا أعطاها لي من الحسد فهل أكذب؟"

من جانبه، رد حسني قائًلا: "إن نعم ربنا التي أعطاها لنا لا تحتاج أن نكذب من أجلها فلديه الكثير منها، ولا ينقص من خزائنه شئ، فالله خير حافظ لك على هذه النعمة، وكونه عطاها لك فهو قادر على حفظها".

وأضاف حسني أن من يخاف من الحسد فعليها بالأذكار في الصباح والمساء فهى كفيلة أن تحافظ عليه ولن يمسك سوء بعد ذلك.

وقال الداعية مصطفى حسني: "لا تعمل أيها السائل قيمة للنعمة على أحد وانت لا أحد يحسدك، بمعنى إنك اشتريت عربية بمليون جنيه وحد قالك الله العربية دي حلوة بدون ما يقول ما شاء الله، فالله سبحانه وتعالى أعطى منها الكثير فعندما يعطيك الله هدية لا تتصور أنها مبهرة عن الخلق، وعندما تشعر باحد منبهر بعطاء الله لك نحس إنك خايف تتحسد، فالله حافظك وعنده كثير من هذه النعم".

وأشار إلى أنك تأخذ الأمور ببساطة حتى لا يحسدك أحد وتعرف أن الله أعطى لك مثلما أحد للملايين قبلك وبعدك، فلا تنبهر  بالحاجة نفسها.

 

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

موقع التواصل الاجتماعي الأذكار في الصباح والمساء الداعية الشهير مصطفى حسني طريقة التواصل مع دار الإفتاء الحسد نعمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

«علمية كورونا» تكشف عدة نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

داعية يرد: ماذا أفعل حتى أحافظ على نعمة الله من الحسد؟

سعر اليورو اليوم الإثنين

«الصناعات الغذائية»: مضاعفة الكميات من الأسماك بتخفيضات 30%

الجزائر: اكتشاف حالتين جديدتين لمتحور كورونا «أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة