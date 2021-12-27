داعية يرد: ماذا أفعل حتى أحافظ على نعمة الله من الحسد؟

ورد سؤال إلى الداعية الشهير مصطفى حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال البث المباشر، الذي يجريه على صفحته من سائل يقول: "أعمل أيه علشان أحافظ على نعمة ربنا أعطاها لي من الحسد فهل أكذب؟"

من جانبه، رد حسني قائًلا: "إن نعم ربنا التي أعطاها لنا لا تحتاج أن نكذب من أجلها فلديه الكثير منها، ولا ينقص من خزائنه شئ، فالله خير حافظ لك على هذه النعمة، وكونه عطاها لك فهو قادر على حفظها".

وأضاف حسني أن من يخاف من الحسد فعليها بالأذكار في الصباح والمساء فهى كفيلة أن تحافظ عليه ولن يمسك سوء بعد ذلك.

وقال الداعية مصطفى حسني: "لا تعمل أيها السائل قيمة للنعمة على أحد وانت لا أحد يحسدك، بمعنى إنك اشتريت عربية بمليون جنيه وحد قالك الله العربية دي حلوة بدون ما يقول ما شاء الله، فالله سبحانه وتعالى أعطى منها الكثير فعندما يعطيك الله هدية لا تتصور أنها مبهرة عن الخلق، وعندما تشعر باحد منبهر بعطاء الله لك نحس إنك خايف تتحسد، فالله حافظك وعنده كثير من هذه النعم".

وأشار إلى أنك تأخذ الأمور ببساطة حتى لا يحسدك أحد وتعرف أن الله أعطى لك مثلما أحد للملايين قبلك وبعدك، فلا تنبهر بالحاجة نفسها.

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