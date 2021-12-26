«صندوق بشارة».. رواية تشويقية جديدة لـ«أيمن عادل»

أصدرت دار بتانة للنشر والتوزيع رواية "صندوق بشارة"، للروائي والسينارسيت أيمن عادل.

وقال الكاتب أيمن عادل، في تصثريحات خاصة لـ«الدستور» إن أحداث الرواية تدور في ثلاثينيات القرن العشرين، عندما يقع حادث غامض في صالة مزادات فرنسوا ليبون بحضور صفوة من رجال ونساء المجتمع الراقي.

وتابع: “جريمة قتل وسرقة صليب أثرى قادم من القدس، يعود لعهد السيد المسيح، يفتح بابا لأحداث أكثر غرابة، لنخوض غمار المغامرة مع قائم مقام جلال البشبيشي المكلف من قبل وزير الداخلية، بالتحقيق في القضية، والذي نقل حديثا من الصعيد بعد سنوات قضاها في ملاحقة المطاريد بالجبال”.

وأكمل: "ظن أنه استراح بعد أن نال تكريم وترقية، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، وتقع بالمحروسة جرائم متتالية أشد عنفا، وتضربها حوادث أكثر غموضا، فتسقط المصائب كسفا فوق رأس الضابط الشاب، لتحيط به كما يحيط السوار بالمعصم، وكلما حل عقدة وجد أخرى ، لتزداد الأمور تعقيداً مع ظهور رحيل، الفتاة المقدسية حامية صندوق بشارة، ليبدأ صراع كبير يتجاوز حدود المكان والزمان، وتفتح قضايا شائكة تظل فيها الحقائق عالقة بين حلم ووهم وواقع لا مفر منه .

آخر أعمال أيمن عادل

وأصدرت الدار للكاتب روايتين “وصايا زكريا”، و"البحث عن باكو" في إطار سلسلة جديدة تقدمها الدار، على غرار سلاسل الشركة المصرية الحديثة للنشر والتوزيع والتي استطاعت في فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي أن تحقق نجاحا مذهلا فاق كل التوقعات، وتغرس في جيل جديد نشأ على أدب وفكر نبيل فاروق و أحمد خالد توفيق وغيرهما في عدة سلاسل إمتازت بعنصري الإثارة والتشويق صاغت فكر جيل كامل وخلقت حالة من الشغف بالقراءة والإطلاع في كافة المجالات وهو الجيل الذي يحتل الآن صدارة المشهد الثقافي الآن من كتاب ونقاد وصحفيين".

“أيمن عادل”

روائي وكاتب سيناريو تخرج في كلية الآثار جامعة القاهرة وعمل في مجال الإعلام وترأس تحرير عدد من البرامج في التلفزيون المصري والقنوات الخاصة كقناة النهار وقناة دريم ، عرض له مسلسل درامي بعنوان نوسة وبسبوسة في العام 2009 وعرض على قناة الحياة، وصدرت له رواية أمطار الربيع في العام 2017.