الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تستكمل جولات «تدريب المحليات» بمقرات نوابها

تدريب المحليات بمقرات
تدريب المحليات بمقرات نواب تنسيقية الأحزاب

استكمالاََ للنشاط التدريبي والذي بدأته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ أكثر من شهر بدوائر نوابها،  تواجدت هذا الأسبوع بدائرة النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب بدائرة الزيتون، الأميرية وسراي القبة، حيث استمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف.

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وتضمن التدريب عدد من المواضيع الهامة ، افتتح التدريب النائب محمود بدر عضو مجلس النواب بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور والقانون" والثانية "مهام المحليات وأدواتها الرقابية".

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وفي اليوم الثاني قدم النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، تدريباََ عن "مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين".

واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ بتدريب بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية".

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وأعلنت بشكل مسبق النائبة مارثا محروس عن الدورة التدريبية وفتح باب التسجيل للراغبين وتلي هذا مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات اعضائها ونوابها للشباب الراغبين في العمل السياسي.

وشارك في الحضور من نادي مدربي التنسيقية النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب ومن لجنة التنظيم النائب محمد عزمي ومن أعضاء التنسيقية أسامة هشام و أحمد حسام و عمر خالد و حازم ضيف.

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النائبان علاء مصطفى ومحمد إسماعيل ينظمان تدريب لشباب المحليات بالاسكندرية

وكان قد نظم النائبان علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدريب لتأهيل الشباب للمحليات في محافظة الإسكندرية على مدار 3 أيام، تابع الجولات التدريبية التي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحرص النائب علاء مصطفى، على توفير مناخ مناسب لأعضاء التنسيقية المسئولين على تدريب الشباب، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لدى الشباب الطموح الراغبين في الحصول على التدريب الجيد للمحليات.

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وقال علاء مصطفى، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهدف إلى إعداد الكوادر الشابة وتأهيلهم لانتخابات المحليات القادمة وتعظيم الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الثقافة والسياسية وتمكينهم لتولي المناصب القيادية داخل المجالس المحلية المنتخبة لخدمة المجتمع.

وأشار مصطفى إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب فى ظل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب المصري، والنهوض بهم فكريًا وعلميًا وثقافيًا وبدنيًا.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائبة مارثا محروس مدربي التنسيقية التدريب الإدارة المحلية في الدستور والقانون مهام المحليات وأدواتها الرقابية الكوادر السياسية

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وائل لطفي

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