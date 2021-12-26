من بينهم مصر.. كيف تحتفل المنطقة العربية بعيد الميلاد؟

يستعد الجميع بمختلف أنحاء العالم للاحتفال بعيد الميلاد، إذ تفصلنا أيام قليلة عن «الكريسماس»، وربما يلجأ البعض إلى التسوق للحصول على هدايا اللحظة الأخيرة من العام الحالي، أو التنزه في الشوارع المزينة جيدًا أثناء احتساء مشروبك الساخن المفضل الذي يتم سكبه في فنجان بنمط عيد الميلاد، هو ما يهدف الجميع إلى القيام به في هذا الوقت من العام وفي كل مكان، يبدو أن العالم متناغم ويبدو أن المشاعر الاحتفالية تنتقل من بلد إلى آخر.

مصر

ينتمي معظم المسيحيين في مصر إلى الكنيسة الأرثوذكسية التي تحتفل بعيد الميلاد في 7 يناير، ومع ذلك يتم تعليق الزينة والاحتفالات تبدأ من ديسمبر، في أماكن مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس والسادس من أكتوبر، ستجد العديد من صناديق عيد الميلاد المنتشرة حولها، ومنحوتات رجال الثلج، بالإضافة إلى أضواء عيد الميلاد التي تملأ الشوارع.

الإمارات العربية المتحدة

سيطرت زينة عيد الميلاد المبهرة على شوارع مدن الإمارات العربية المتحدة، يمكنك العثور على أسواق احتفالية وأشجار عيد الميلاد العملاقة في مراكز التسوق المختلفة، حيث يلوح بابا نويل بالملابس والأقزام للضيوف أثناء مرورهم، قد تجد زوجًا من حيوانات الرنة الذهبية تحوم فوق رأسك.

الأردن

في العاصمة عمان يمكن الشعور بمشاعر العطلة الدافئة ومشاهدتها، العديد من المحلات التجارية والمقاهي ستضع الزينة وأضواء عيد الميلاد، ستقدم العديد من الفنادق والمطاعم وجبات خاصة للعطلات لمن يرغبون في تناول وجبة عيد الميلاد الاحتفالية.

البحرين

تشتهر البحرين بوجود العديد من الفنادق الفاخرة التي تقدم احتفالات عيد الميلاد الممتازة، في فندق ريتز كارلتون وفور سيزونز وغيرهما.