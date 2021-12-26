الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نقلة طبية».. محافظ الدقهلية: افتتاح وتشغيل مستشفى المنصورة التخصصي خلال شهر

جانب من الجوله
جانب من الجوله

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمرافقة وفد وزارة الصحة في جولة تفقدية لمستشفى المنصورة التخصصي الجديد، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتقرر خلال الجولة تكليف شركات الأجهزة الطبية المسؤولة عن تجهيز مستشفيات وزارة الصحة بمعاينة المستشفى من الغد، للبدء الفوري في توريد كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتجهيزه للافتتاح خلال شهر ودخوله الخدمة.

Screenshot_٢٠٢١١٢٢٦-١٦٢٢٥٦

وأكد المحافظ، أن افتتاح وتشغيل مستشفى المنصورة سيعد نقلة طبية جديدة للقطاع الصحي بالمحافظة، بالإضافة إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

Screenshot_٢٠٢١١٢٢٦-١٦٢٢٤٧

وأضاف أن المنصورة هي عاصمة مصر الطبية، لما تمتلكه من منشآت ومراكز طبية متخصصة ودقيقة، مثل مركز جراحة الكلي والمسالك البولية، ومركز جراحة الجهاز الهضمي، ومركز الأورام وغيرها، بالإضافة إلى ما تملكه من علماء في كافة التخصصات الطبية لهم دورًا كبيرًا في تطوير المنظومة الصحية في مصر.

 

أيمن مختار محافظ الدقهلية سعد مكي وزارة الصحة وكيل وزارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

هل تنتظر مصر موجة جديدة من «كورونا»؟.. أطباء يجيبون

السيسى: الأراضى المستصلحة ستلبى احتياجات مصر من الغذاء أكتوبر المقبل

بعد الجولة التفقدية للرئيس السيسى.. ننشر أبرز المعلومات عن مشروع «توشكى الخير»

«جريمة هزت إمبابة».. عاطل يقتل والده وشقيقته ويتحدث مع جثتيهما

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر وأبرز أعراض متحور أوميكرون الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا

للمصادقة على مخطط استيطاني: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها في الجولان المحتل

قناة إسرائيلية: غلق الطريق إلى بؤرة حومش وإعلانها منطقة عسكرية مُغلقة