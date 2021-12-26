رئيس الحكومة اليمنية يوجه بتشديد الرقابة على سوق الأدوية

وجه رئيس الحكومة اليمينة معين عبدالملك، بتشديد الرقابة على سوق الأدوية والتحقق من جودتها وصلاحيتها وضبط أسعارها بما يتوازى مع التعافي الملحوظ الذي شهدته العملة الوطنية.

وشدد رئيس الحكومة اليمينة خلال ترؤوسه بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، اليوم الأحد، على تفعيل الدور الرقابي لهيئة الأدوية في تنظيم الإنتاج والاستيراد والتحقق من جودتها وأسعارها، وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية، ومكافحة التهريب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمينة.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي والمصانع الجاري إنشاؤها في حضرموت وعدن والضالع لتوسيع قاعدة الإنتاج الدوائي الوطني.

كما طالب بإنجاز وإعداد دراسات لتخصيص مناطق امتيازات خاصة للصناعات الدوائية في عدن وحضرموت، مؤكدا دعم الحكومة في إنشاء مناطق استثمارية خاصة بالصناعات الدوائية ودعمها على مستوى اليمن.

واستمع معين عبدالملك خلال الاجتماع من قيادة وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية إلى تقارير عن مستوى الأداء الرقابي في سوق الأدوية، والخطط المعدة في هذا الجانب ومدى تنفيذها، والتنسيق القائم مع السلطات المحلية في هذا الجانب.

كما اطلع على مشروع إنشاء مختبرات مراقبة جودة الأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن، والبالغ تكلفته أكثر من 3 ملايين دولار بتمويل من الهيئة العليا للأدوية، والذي سينفذ على مرحلتين وسيحتوي على عدد من المختبرات المتصلة بجودة الأدوية والهرمونات وفحص النباتات الطبية، مؤكدا بهذا الخصوص على أهمية إنجاز المشروع في المدى الزمني المحدد ووفق المواصفات المعتمدة.