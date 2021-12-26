الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة اليمنية يوجه بتشديد الرقابة على سوق الأدوية

اليمن
اليمن

وجه رئيس الحكومة اليمينة معين عبدالملك، بتشديد الرقابة على سوق الأدوية والتحقق من جودتها وصلاحيتها وضبط أسعارها بما يتوازى مع التعافي الملحوظ الذي شهدته العملة الوطنية.

وشدد رئيس الحكومة اليمينة خلال ترؤوسه بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، اليوم الأحد، على تفعيل الدور الرقابي لهيئة الأدوية في تنظيم الإنتاج والاستيراد والتحقق من جودتها وأسعارها، وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية، ومكافحة التهريب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمينة.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي والمصانع الجاري إنشاؤها في حضرموت وعدن والضالع لتوسيع قاعدة الإنتاج الدوائي الوطني.

كما طالب بإنجاز وإعداد دراسات لتخصيص مناطق امتيازات خاصة للصناعات الدوائية في عدن وحضرموت، مؤكدا دعم الحكومة في إنشاء مناطق استثمارية خاصة بالصناعات الدوائية ودعمها على مستوى اليمن.

واستمع معين عبدالملك خلال الاجتماع من قيادة وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية إلى تقارير عن مستوى الأداء الرقابي في سوق الأدوية، والخطط المعدة في هذا الجانب ومدى تنفيذها، والتنسيق القائم مع السلطات المحلية في هذا الجانب.

كما اطلع على مشروع إنشاء مختبرات مراقبة جودة الأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن، والبالغ تكلفته أكثر من 3 ملايين دولار بتمويل من الهيئة العليا للأدوية، والذي سينفذ على مرحلتين وسيحتوي على عدد من المختبرات المتصلة بجودة الأدوية والهرمونات وفحص النباتات الطبية، مؤكدا بهذا الخصوص على أهمية إنجاز المشروع في المدى الزمني المحدد ووفق المواصفات المعتمدة.

الحكومة اليمينة معين عبدالملك سوق الادوية التعافي عدن استيراد حضرموت وزارة الصحة اليمينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

هل تنتظر مصر موجة جديدة من «كورونا»؟.. أطباء يجيبون

السيسى: الأراضى المستصلحة ستلبى احتياجات مصر من الغذاء أكتوبر المقبل

«جريمة هزت إمبابة».. عاطل يقتل والده وشقيقته ويتحدث مع جثتيهما

بعد الجولة التفقدية للرئيس السيسى.. ننشر أبرز المعلومات عن مشروع «توشكى الخير»

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر وأبرز أعراض متحور أوميكرون الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا

للمصادقة على مخطط استيطاني: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها في الجولان المحتل

قناة إسرائيلية: غلق الطريق إلى بؤرة حومش وإعلانها منطقة عسكرية مُغلقة