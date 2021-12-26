الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع المياه عن مدينة جرجا بسوهاج للقيام بأعمال الصيانة وغسيل الشبكات

قطع المياه
قطع المياه

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن مدينة جرجا وقراها، اليوم الأحد، الموافق 26 ديسمبر 2021 وغدًا الإثنين الموافق 27 ديسمبر 2021 فى الفترة من الحادية عشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا ولمدة خمس ساعات لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه جرجا السطحية وغسيل شبكات المياه، كما أنه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية في حالة وجود شكاوى من المواطنين.


وطالب "عبدالغفار" المواطنين بالإبلاغ الفوري عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول "HCWW 125" أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg.


وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

سوهاج محافظة الوطن جديدة صحي

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