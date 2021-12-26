وائل الرومي يبدأ تصوير «ذا فويس الحارة» مع ميمي جمال (صور)

يبدأ المخرج وائل الرومي، خلال أيام، تصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد «ذا فويس الحارة» مع الفنانة ميمي جمال، استعدادًا لعرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2022، والذي سمي على غرار برنامج المواهب الشهير «ذا فويس».

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وعن تفاصيل المسلسل، أوضح الرومي، في بيانٍ له، أنه يتطرق لما آلت إليه الأحوال على جميع المستويات بين الشباب والحالة الفنية، بينما يستعيد الزمن الجميل في مصر والذي كان مليئًا بعمالقة الفن.

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واستطرد الرومي: «إننا نحاول أن نداعب مصر في الزمن الجميل من خلال 4 من الشباب يقومون بعمل برنامج يطلقون عليه (ذا فويس الحارة) والذي ينطلق من حارتهم، وهو ما يوضح المناطق الشعبية وذلك بعدما فشلوا في المرحلة الجامعية، ويقومون باستخدام الحيل والأساليب غير المشروعة بهدف الكسب المادي، حيث أن معظم المواهب التي تتقدم من خلال مسابقة برنامجهم المزمع انطلاقه غير كفء ولا يملكون الموهبة التي تؤهلهم ولكن لأغراضهم في الكسب يوهمون أصحاب من لا موهبة بجدارتهم ونبوغهم واستطاعتهم في تحقيق حلمهم من النجاح والشهرة التي يسعوا إليها وكل ذلك من خلال الأحداث في إطار كوميدي ومع تتابع الأحداث يواجه المسلسل الشباب بحقيقة الأمر، وأنهم يجب أن يقوموا برفعة اسم مصر»، وتابع: «ويناقش العمل أمورًا أخرى نجدها يوميًا حولنا».

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ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، وهم: ميمي جمال، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد سلامة، عبد الله مشرف، أحمد سلطان، مدحت تيخا، إنجي خطاب، ندى بهجت، شيري عبدالحميد ملكة جمال العرب، وهو من إنتاج شركة A. T. M محمود مبروك العشري وشركاه، وسيناريو وإخراج وائل الرومي.

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وكان من المقرر طرح المسلسل ضمن الخطة الرمضانية للعرض في موسم 2018، إلا أن مشاكل إنتاجية آلت إلى توقف العمل قبل بداية التصوير لينضم مجددًا ضمن الخطة الرمضانية للموسم القادم.