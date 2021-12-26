الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هشام ماجد ينتهى من تصوير مشاهده فى مسلسل «اللعبة»

هشام ماجد
هشام ماجد

اقترب الفنان هشام ماجد على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده ضمن أحداث مسلسل “اللعبة” في موسمه الثالث والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأكدت مصادر لـ«الدستور»، أنه تم تصوير 80% من مشاهد العمل خاصة وأن المخرج معتز التوني يسعى لإنهاء التصوير خلال الشهر المقبل استعدادًا لعرضه قبل الموسم الرمضاني المقبل، لذلك يكثف ساعات التصوير التي تصل إلى 16 ساعة بشكل شبه يومي، على أن يتم عرضه المسلسل خلال شهر يناير من عام 2022 المقبل.

من ناحية أخرى، تعاقد الفنان هشام ماجد على بطولة فيلم سينمائي جديد تدور أحداثه في إطار الكوميديا الاجتماعية، على أن يبدأ تصويره فور الانتهاء من تصوير مسلسل اللعبة.

مسلسل اللعبة بطولة كلٍ من “شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، أحمد فتحي، مي كساب، ميرنا جميل، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، ورانيا يوسف” التي انضمت إلى قائمة أبطال الموسم الثاني، والمسلسل من تأليف فادي أبو السعود وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج ليليان شوقي.

وتدور أحداث "اللعبة 3"، في إطار كوميدي حيث يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهم الحقيقية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة بين المخرج معتز التوني وإدارة "شاهد" فيقرران العودة والانتقام. 

الجزء الأول من المسلسل عرض في عام 2020 على منصة شاهد بشكل حصري، ودارت قصته حول وسيم ومازو وقصة تورطهما مع تطبيق يُسمى اللعبة لتنفيذ العديد من التحديات ضد بعضهما البعض، بينما عرض الموسم الثاني في عام 2021 بعنوان "اللعبة 2"، وتضمن عودة الثنائي مجددًا لتحديات جديدة.  

يبدأ تصوير هشام ماجد فيلمه الجديد تصوير اللعبة 3 اللعبة

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