الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«تجنبيها في 3 حالات».. استخدامات وسادة التدفئة أثناء الحمل

وسادة التدفئة
وسادة التدفئة

يؤدي تذبذب الهرمونات أثناء الحمل، إلى ارتخاء الأربطة والعضلات، وقد يؤدي هذا إلى آلام في المفاصل، وتُستخدم وسادات التدفئة بشكل شائع لتوفير الراحة أثناء هذه الآلام، لكن هل يمكنك استخدام ضمادة دافئة أثناء الحمل، حيث أنها يزيد من درجة حرارة الجسم الكلية ويضر بالجنين النامي.

ونرصد في السطورالتالية  فقا لموقع “ momjunction ” طرق لمعرفة الاستخدام الصحيح لوسادة التدفئة أثناء الحمل.

كيف تكون وسادة التدفئة مفيدة؟

قد تؤدي التغيرات المستمرة في الجسم أثناء الحمل إلى آلام الظهر، والتعب، وآلام الرباط المستدير، وآلام في البطن ، وتورم في الساقين قد تفكر العديد من النساء في استخدام وسادة تدفئة للتخفيف من هذا الانزعاج قد تساعد وسادة التدفئة على إرخاء العضلات أو المفاصل المتيبسة أو المشدودة وتهدئة التشنجات العضلية .

هل من الآمن استخدام وسادة التدفئة أثناء الحمل؟

نعم ، يمكن للمرأة الحامل استخدام وسادة تدفئة لأوجاع العضلات والمفاصل، و غالبًا ما يُنصح النساء الحوامل بعدم زيارة حمامات البخار أو الجلوس في أحواض المياه الساخنة أثناء الحمل حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية ، مما قد يؤثر سلبًا على الطفل ومع ذلك فإن استخدام وسادة التدفئة بين الحين والآخر لإرخاء تلك العضلات المتوترة أو تخفيف آلام المفاصل أمر مقبول .

متى تستخدم وسادة التدفئة؟

تشنجات عضلية

تشنجات

تصلب المفاصل

ألم في الوركين أو الظهر أو المفاصل

آلام الأربطة ، مثل آلام الرباط المستدير

متى يجب تجنب وسادات التدفئة أثناء الحمل؟

الحمى: لا تستخدم وسادة التدفئة إذا كنت تعاني من الحمى أو ارتفاع درجة حرارة الجسم 

الثلث الأول من الحمل: قد تفضلين تجنب ضمادات التدفئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى تتطور أعضاء الطفل الحيوية  قد تؤثر أي زيادة في درجة حرارة جسم الأم على نمو الطفل

الجروح أو الجلد التالف: لا تضع ضمادة دافئة على الجلد المتشقق أو الجروح قد يؤثر على التئام الجروح ويؤدي إلى مشاكل أخرى.

كيف تكون وسادة التدفئة مفيدة تذبذب الهرمونات أثناء الحمل ارتخاء الأربطة والعضلات درجة حرارة الجسم السلامة والاستخدام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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