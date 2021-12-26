الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه الشرقية»: الانتهاء من 7 مشروعات ودخولها الخدمة فى 2021

مياة الشرب
مياة الشرب

قال المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن عام 2021 شهد تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في مجال مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأوضح أبوحلاوة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع (إحلال وتجديد وزيادة سعة لمحطتي مياه العباسة والزقازيق وإنشاء رافع الزراعة) بنسبة 100% وتم الاستلام ودخولها الخدمة، وتنفيذ شبكات صرف صحي قرى بهنيا مركز ديرب نجم بنسبة 92%، والانتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحي قرية الطويلة مركز فاقوس بنسبة 100%، وتم الاستلام الابتدائي ودخولها الخدمة.

كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحي قرى أبوكبير A (الرحمانية- خلوة الشرفا) بنسبة 100%،  تنفيذ شبكات صرف صحي قري أبوكبير B (كفرالأعصر- كفر الشوبكي– التل والمسلمية) بنسبة 100%، والانتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحي قري الصوالح A (الجعافرة -الخطارة الصغرى) بنسبة 100%، والانتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحي قري الصوالح D (الهيصمية) بنسبة 100%، والانتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحي قرى الصوالح B (الصوالح– الأخميين– النمروط- منزل نعيم) بنسبة 70%.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحي قري الصوالح D (الهيصمية) بنسبة 100%، وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بالصوالح بمركز فاقوس بنسبة 95%، وتنفيذ شبكات صرف صحي (الروضة) بمركز فاقوس بنسبة 58%، وتنفيذ شبكات صرف صحي (الحجاجية المستجدة بمركز فاقوس بنسبة 90%).

وتابع أنه جرى تنفيذ شبكات صرف صحي وخطوط طرد ومحطات رفع (قرى سوادة 1) بمركز فاقوس بنسبة 29%، وتنفيذ شبكات صرف صحي وخطوط طرد ومحطات رفع (قرى سوادة 2 ) بمركز فاقوس بنسبة 22%.

الزراعة الصرف الصحي محطة إنشاء مياه الشرب مشروعات خدمات

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