التصريح بدفن جثة طفل توفى صعقًا بالكهرباء فى الشرقية

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة طالب تعرض للصعق الكهربائي أثناء سيره بمركز الحسينية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كان لقي طالب بالصف الثالث الابتدائى مصرعه عقب تعرضه لصعق كهربائى أثناء سيره بالشارع بمركز الحسينية.



كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مستشفى الحسينية بوصول " محمد ب ع ا" 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي مقيم دائرة مركز شرطة الحسينية، جثة هامدة.



وتبين حدوث الوفاة نتيجة تعرض الطفل لصعق كهربائي أثناء سيره بجوار عامود إنارة ملاصق لقصر ثقافة الحسينية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7808 إداري الحسينية، لسنة 2021، والعرض على النيابة للتحقيق.