الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل توفى صعقًا بالكهرباء فى الشرقية

جثة طفل
جثة طفل

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة طالب تعرض للصعق الكهربائي أثناء سيره بمركز الحسينية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان لقي طالب بالصف الثالث الابتدائى مصرعه عقب تعرضه لصعق كهربائى أثناء سيره بالشارع بمركز الحسينية.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مستشفى الحسينية بوصول " محمد ب ع ا" 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي مقيم دائرة مركز شرطة الحسينية، جثة هامدة.

وتبين حدوث الوفاة نتيجة تعرض الطفل لصعق كهربائي أثناء سيره بجوار عامود إنارة ملاصق لقصر ثقافة الحسينية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7808 إداري الحسينية، لسنة 2021، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في الشرقية صعق الكهربائي تحريات المباحث مستشفى الحسينية جثة هامدة

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