خلال 2021.. تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة بمدينة الزقازيق

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود والأنشطة المبذولة بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة من خلال متابعة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات ورفع كفاءة الشوارع ورصفها، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية والمرور على المحال التجارية والمقاهي، ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا، فضلاً عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021م ، قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أنه تم تطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة بشوارع الحي وإنشاء كورنيش علي بحر مويس بطول 37.5 على البر الأيمن بكفر الزقازيق بحري، وممشى بحر مويس أمام المحافظة، وتجميل شوارع الحي ورفع كفاءة مبنى المحافظة ومبنى الحملة الميكانيكية وحنفيات إطفاء الحريق بالشوارع، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 / 2021 بتكلفة 16 مليون و300 ألف جنيه.

ولرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتحرير (689) محضرًا، كما تم شن 600 حملة موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق ورفع 1000 حالة إشغال، كما تم ترخيص (1201) إعلان وتحرير 397 محضر وإزالة 360 إعلان مخالف.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بمراجعة تراخيص المحال والكافيتريات والمخابز بنطاق الحي وتم التفتيش علي 84 مخبز بلدي و167 مقهى ومطعم و17 مخبز أفرنجي بدون ترخيص و17 ورشة و81 مركز للدروس الخصوصية وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق برصف الشوارع والطرق الداخلية خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 /2021 م وتم رصف قسم الجامع ومنطقة الإشارة وقسم حسن صالح، كما تم رد الشئ لأصله بشوارع قسم الإشارة والمساكن وتركيب بلاط إنترلوك لشوارع الصيادين وشارع حسن صالح وشارع صقر.

كما تقوم رئاسة حي ثان الزقازيق بشن حملات نظافة وتجميل يومية على مدار اليوم بواقع 16 ألف و690 نقله قمامة سنوياً بإجمالي 83 ألف و950 طن قمامة بمعدل 230 طن يومياً.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بتنفيذ مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 /2021 م والتي شملت رصف بعض شوارع الحي ( حي الزهور/ الحسينية) وتجميل ورفع كفاءة كوبري المشاة العلوى بأبو خليل وتطوير ورفع كفاءة كوبري الممر بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون و570 ألف جنيه.

كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق بشن حملات إزالة إشغالات وتم تحرير محاضر يومية بعدد 6900 محضر، كما تم إزالة الإعلانات غير المرخصة فتم مراجعة 766 إعلان مرخص و143 إعلان غير مرخص، فضلاً عن تحرير 185 قرار إداري لمنشآت بدون ترخيص، كما تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية فتم غلق عدد 31 مركز دروس خصوصية وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق بحملات نظافة يومية بواقع 4 ورديات ورفع 180 طن مخلفات صلبة يومية وقمامة بما يوازي 70 ألف طن قمامة خلال العام، كما يتم تنفيذ أعمال التجميل يومياً وغسيل التلتوار والأرصفة وقص الأشجار حول الكنائس وترميم ودهانات البلدورات حول المدارس ودهان ونظافة الجدران الموجودة بشوارع الحي ورفع الملصقات الورقية والإعلانات من على الحوائط.