4.1 مليار جنيه.. استثمارات المنوفية في 2021

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي حجم الاستثمارات في المحافظة خلال العام الحالي بلغت (4 مليار و185 مليون جنيه)؛ لتطوير المشروعات الاستثمارية والتنموية بكافة القطاعات الخدمية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار أبو ليمون، إلى أنه منذ توليه مهام منصبه محافظًا لهذا الإقليم وضع نصب عينيه تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المنوفية بشتى مختلف القطاعات ومنها:

قطاع الطرق

- شهدت محافظة المنوفية طفرة كبيرة في قطاع الطرق لم تشهدها من قبل منذ سنوات طويلة، وأكد محافظ المنوفية أن جملة الاستثمارات بهذا القطاع بلغت (مليار و209 مليون جنيه) تضمنت الخطة العاجلة للرصف ورد الشيء لأصله وتطوير المناطق الغير مخططة، حيث تم رصف (400 كم) من الطرق المحلية وإنترلوك داخل المراكز والمدن ورصف (20) طريق محلي ورصف (227) شارع بالمدن ومداخل القرى وتركيب إنترلوك بـ(60) شارع ورد الشىء لأصله لمسافة (50) كم.

- وحرص محافظ المنوفية على توقيع العديد من البروتوكولات في هذا المجال مع عدد من الجهات المنفذة ضماناً للتنفيذ بأعلى جودة ومنها الهيئة العامة للطرق والكبارى بجملة استثمارات (236) مليون جنيه لرصف الطرق العاجلة تمويل وزارة التنمية المحلية، وبروتوكول بـ (200) مليون جنيه لرصف شوارع مدن المحافظة ضمن خطة المحافظة، وبروتوكول الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي استثمارات (67) مليون جنيه لرصف شوارع مدينة سرس الليان، وهيئة الإنتاج الحربى بـ (105) مليون جنيه لرصف شوارع حى غرب مدينة شبين الكوم بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بـ (127) مليون جنيه لرصف شوارع حي غرب شبين الكوم بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات في مجال (تطوير العشوائيات - المناطق غير المخططة) .

وفي إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وضع محافظ المنوفية خطة طموحة لتطوير المناطق الغير مخططة والعشوائية والتي تعاني من نقص وتدهور في المرافق الحيوية والبنية الأساسية.

وأكد المحافظ على أنه تم توقيع بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات بجملة استثمارات بلغت (310) مليون جنيه؛ لتطوير (3) مناطق وهى (منطقة قبلي والعزبة الغربية ومنطقة بحري) بحي غرب مدينة شبين الكوم وتم الإنتهاء من أعمال التطوير، كما جارِ العمل بتطوير شوارع حي شرق بجملة استثمارات بلغت (130 مليون جنيه) تشمل تطوير (80) شارع.

قطاع الصحة

- بلغت قيمة الاستثمارات لهذا القطاع (371 مليون جنيه)، حيث تم تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات بنطاق المحافظة، شملت إنشاء جناح ورفع كفاءة مستشفى الشهداء وإنشاء مبنى للطوارئ بالمستشفى التعليمي، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مستشفى منوف العام وتطوير مستشفى الباجور والسادات، بهدف تقديم خدمات صحية وطبية بشكل أفضل لجميع المواطنين.

قطاع التعليم

وفي إطار النهوض بمنظومة التعليم بالمحافظة، فقد بلغت قيمة الاستثمارات (598 مليون جنيه)، ما بين إنشاء جديد لعدد (63) مدرسة وتطوير ورفع كفاءة (44) مدرسة بنطاق المحافظة.

ملف استرداد حق الدولة (التصالح – التقنين)

تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية باسترداد حق الدولة والحفاظ علي المال العام، فقد وضع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح فى مخالفات البناء على رأس أولوياته منذ توليه مسئولية المحافظة، فقد بلغت إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين واضعي اليد (5 آلاف و893) طلب تم تسجيل (1532) عقد على المنظومة من ديسمبر 2019 حتى 6/11/2021 بإجمالي مبالغ محصلة (26 مليون و408 ألف جنيه).

كما بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء (205 ألف و626) بإجمالي عوائد محصلة (896 مليون و556 ألف و78 جنيه) حتى الآن، هذا وسيتم استخدام العوائد المحصلة من ملفى التقنين والتصالح في إنشاء وإقامة مواقف نموذجية وأسواق حضارية تخدم المواطنين.

