الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على دجال يروج لنفسه عبر «فيسبوك» بسوهاج

القبض على دجال
القبض على دجال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط دجال يروج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمحافظة سوهاج.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم توجيه حملة استهدفت المتهم وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم، هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صور ومقاطع فيديو لطرق العلاج تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهة المتهم أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي دجال محافظة سوهاج الإنترنت مديرية أمن سوهاج

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