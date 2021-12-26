الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رصد 4094 مخالفة مرورية بينها 1305 سرعة زائدة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات مرورية موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4094 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1305 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و133 مخالفة السير دون تراخيص، و14 مخالفة عن الدراجات النارية، و12 مخالفة موقف عشوائي، و62 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور تحقيق الانضباط لوائح المرور وقوع الحوادث ضبط المخالفات

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