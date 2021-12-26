الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المترو»: إعادة تسيير «الخط الأول» بعد إصلاح عطل استغرق 15 دقيقة

المترو
المترو

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني للمترو، إن حركة القطارات في الخط الأول "المرج- حلوان" عادت للعمل بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل بمحطة المرج الجديدة.

وشهدت محطات مترو الأنفاق بالخط الأول «المرج الجديدة- حلوان» زحاما شديدا على أرصفة المحطات، وتحديدا بمحطة المرج الجديدة، نتيجة وجود عطل فني استغرق إصلاحه 15 دقيقة.

وقدمت الإذاعة الداخلية بمحطة المرج الجديدة رسالة اعتذار للركاب، جاء نصها: «نعتذر عن تأخر تشغيل بعض القطارات لوجود عطل وجارٍ الإصلاح».

وأكد عبدالهادي أن هناك متابعة مستمرة لحركة القطارات، وفي حال وجود أي عطل فني بأحد القطارات يتم التعامل الفوري مع الأمر وإصلاحه تجنبا لأي مشكلات داخل المترو، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يترددون عليه بشكل مستمر.

وأوضح أن فرق الطوارئ تتعامل فوريا مع أي عطل يحدث في الخطين الأول والثاني للمترو فى حال حدوثه، كما يتم متابعة كافة حركة القطارات من خلال غرفة التحكم، فيظهر على الشاشات كافة حركة القطارات بالخطين الأول والثاني.

المترو حركة الخطين الأول والثاني لا يوجد أعطال المترو حركة الخطين الأول

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