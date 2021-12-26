الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مقاول قتل تاجر بسبب مبلغ مالي في شبرا الخيمة

حبس مقاول
حبس مقاول

جدد قاضٍ المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الأحد، حبس مقاول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل جاره تاجر خردة بغرض سرقته. 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغًا من إحدى السيدات، باختفاء والدها تاجر خردة عقب خروجه وبحوزته مبلغ مالي لمقابلة أحد الأشخاص - لا تعلم بياناته - وأثناء السير في إجراءات البحث جرى العثور على جثته.

تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية في القليوبية، والبحث والتحري إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مقاول جار المجني عليه. 

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بقصد السرقة عن طريق إيهامه للمجني عليه بتعرفه على أحد الأشخاص "تاجر خردة" وأن الأخير لديه كمية من الخردة يقوم بعرضها للبيع وأعطاه رقم "هاتف آخر للمتهم".

وأوضحت التحريات، أنه تجاوب مع المجني عليه على أنه التاجر الوهمي واتفقا على معاينة البضاعة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وعقب ذلك قام المتهم بالتعدي عليه مسببًا وفاته، واستولى على المبلغ المالي الذي كان بحوزته، وألقى جثته بإحدى المناطق بدائرة القسم، وجرى العثور على جثة المجني عليه.

كما أرشد عن جزء من متحصلات الواقعة، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي.

 

تجديد حبس مقاول تاجر مبلغ مالي شبرا الخيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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