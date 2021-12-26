الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة بشبين القناطر

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت النيابة العامة في محافظة القليوبية، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، بمنطقة شبين القناطر.

وأمرت النيابة بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر ورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام عاطل وربة منزل بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والأيس" وحيازة ذخائر نارية ومشغولات ذهبية.

وتم إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط "أسماء. ح. ح"، 30 سنة، ربة منزل سبق اتهامها بقضية مخدرات، و"محمود. ط. م"، 20 سنة، عاطل مقيمان منطقة الجعافرة دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وضبط بحوزتهما "250 جرام من مخدر الهيروين، و100 جرام من مخدر الأيس، ومبلغ مالي 1480 جنيهًا، و2 هاتف محمول، و6 غوايش ذهبية و2 خاتم ذهبي، و2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وخزينة بها 6 طلقات نارية".

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي والمصوغات الذهبية من متحصلات تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

حبس شبين القناطر تشكيل عصابي المواد المخدرة محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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