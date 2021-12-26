المعمل الجنائى يعاين حريقًا بجوار محطة مترو المرج

قررت النيابة العامة في المرج، اليوم الأحد، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة بجوار محطة مترو المرج الغربية، وفحص الخسائر والتلفيات، وكشف أسباب الحريق.

كان تمكن رجال الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق شقة بمنطقة المرج بعدما انتقلت سيارات الإطفاء، دون وقوع إصابات بين سكان الشقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا باندلاع حريق شقة فى منطقة المرج بالقاهرة، وفور تلقي البلاغ انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول العقار إبعاد المواطنين، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.