الأحد 26 ديسمبر 2021
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اقتصاد

رئيس «الضرائب»: آخر يناير هو نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار تسوية المرتبات

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، بأن شهر يناير يشهد التزامًا مهمًا على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما في حكمها، بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير.
وأشار "عبد القادر"، إلى حرص المصلحة على استمرار دورها في التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وآخرها القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، ولتوحيد  لطريقة احتساب تلك الضريبة.

ولفت إلى أن المصلحة أعدت دليل ارشادى  يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات ومافي حكمها وأمثلة عملية لها، وإتاحته على موقعها الإلكتروني، ويتمكن الممول من الإطلاع والتحميل لهذا الديل من خلال الرابط  https://www.eta.gov.eg/ar/content/almnshwrat-waladlt.
وأوضح "عبد القادر" الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الاقرار الضريبي السنوى والتى تشتمل على أنه إذا تضمن دخله ايرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا ً كانت قيمة هذا الدخل، وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات وما فى حكمها وايرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

ونوه بأنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب، وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض، فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة.

وذكر أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمها بالإخطار، طبقًا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأوضح أن العامل الذي يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقاً للقانون، مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التي يعمل بها جهة عملة الأصلية.
وقال إن الممولين  يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥، والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

جدير بالذكر أن رابط قناة "اليوتيوب" الرسمية الخاصة بالمصلحة https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ

ورابط الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك هو 
https://www.facebook.com/incometax.gov.eg

ورابط صفحة  المصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt

ورابط صفحة المصلحة على انستجرام
https://www.instagram.com/tax_egypt

ويمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي [email protected]

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