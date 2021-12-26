الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تعلن تفاصيل حجز رحلات العمرة لشهر يناير

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تفاصيل حجز رحلات العمرة لشهر يناير المقبل، عبر إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيق «اعتمرنا» للراغبين بأداء العمرة على مدار الشهر أو لأحد المرافقين لهم.

ووفقاً لوسائل إعلام سعودية فإن تطبيق «اعتمرنا» يخبر المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي وذلك بالاعتماد على اللونين الأحمر والأخضر، ليشير اللون الأحمر إلى وجود «ازدحام مرتفع»، أما اللون الأخضر فيشير إلى «الخفيف» لتعريف المعتمرين بمدى الازدحام داخل الحرم المكي.

وبالنسبة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، فيستطيعوا إصدار التصاريح الخاصة بالحج والعمرة من خلال استخدام التطبيق.

أداء العمرة أداء شعيرة العمرة تطبيق اعتمرنا السعودية إصدار ضوابط العمرة الجديدة اداء فريضة العمرة

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