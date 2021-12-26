الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«غازبروم» الروسية: اتهامات الاتحاد الأوروبي غير مقبولة

غازبروم
غازبروم

انتقد المتحدث باسم شركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم”، سيرجي كوبريانوف، ما أثير حول عدم كفاية إمدادات الغاز التي تقدمها الشركة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه " اتهامات غير مقبولة ولا أساس لها".
وقال المتحدث باسم غازبروم - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد - إن "جميع الاتهامات الموجهة لروسيا وغازبروم فيما يتعلق بتسليم كمية غير كافية من الغاز إلى السوق الأوروبية لا أساس لها على الإطلاق وغير مقبولة وعارية عن الصحةن وببساطة ، إنها مجموعة من الأكاذيب".
وأضاف أن شركة غازبروم على استعداد لتسليم بعض كميات الغاز الإضافية بموجب العقود الحالية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن أسعار هذه الإمدادات ستكون أقل بكثير من الأسعار الفورية، وتابع قائلا "إن جميع المشاكل في أوروبا الغربية هي من صنع الأوروبيين أنفسهم ولا داعي لإلقاء اللوم على شركة غازبروم في ذلك، بل سيكون من الأفضل أن يوجهوا الأضواء إلى أنفسهم".
وتعرضت روسيا من قبل لهذه الاتهامات وسط أزمة الطاقة في أوروبا، وصرح الرئيس فلاديمير بوتين -خلال مؤتمره الصحفي السنوي- بأن روسيا لم تستول على سوق الغاز ، بعد أن حذر الشركاء الأوروبيون من خطر تدمير نظام العقود طويلة الأجل لإمدادات الغاز.

ومن جانبه، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن شركة "غازبروم" الروسية أوفت بكامل تعهداتها فيما يخص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بل ومستعدة لتصدير المزيد، مؤكدًا أن "غازبروم توفي بالتزاماتها بشكل كامل ولا أحد يمكنه ادعاء عكس ذلك".

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم، على أن الشركة يمكنها الاستمرار في توقيع عقود جديدة، وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بل ومهتمة بتلك الفرص إذا كانت متاحة. 

موسكو روسيا اتحاد اوروبي الاتحاد الأوروبي غازبروم الروسية

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