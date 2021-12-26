ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان رسمي بحالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة بداية من اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 وحتى يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021.

جاء في البيان ان هناك استقرار لحالة الطقس في أجواء شتوية معتدلة على أغلب الأنحاء، تميل للبرودة في الظل وتبقى شتوية دافئة نسبيًا تحت أشعة الشمس.

وأضاف البيان أن هناك طقس شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء في درجات حرارة أقل من 10 درجات قليلًا على أغلب مناطق الجمهورية، بينما على سواحل المتوسط تكون على حدود 10 درجات أو أعلى قليلًا.

وتكون الأجواء مشمسة على أغلب مناطق الجمهورية، ويتخللها غيوم أحيانًا في بعض الوقت من النهار أو غيوم متقطعة على بعض أماكن المناطق الشمالية الداخلية وبعض مناطق جنوب الصعيد، وتتكاثر بشكل أكبر عند بعض السواحل الشمالية الغربية من مطروح وحتى الأسكندرية قد يصاحبها هطول للأمطار لأوقات قليلة جدًا وعلى أماكن محدودة لا تؤثر على الحركة اليومية ولا يشعر بها الأغلبية.

أما الشبورة فتكون كثيفة على بعض الأجزاء من طريق الإسكندرية الصحراوي وكذلك عند طريق مطروح، إن الرياح تكون نشطة قليلًا خاصة على بعض مناطق القاهرة وشمال الصعيد.

أما عن درجات الحرارة فهي كالتالي:

طقس الأحد 26 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 17 والصغرى 9.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 17 والصغرى 9.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

طقس الإثنين 27 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 16 والصغرى 9.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 16 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 11.

طقس الثلاثاء 28 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 16 والصغرى 9.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 15 والصغرى 9.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.