استقرار سعر صرف الدولار الأحد 26-12-2021

كشفت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية، خلال فترة التعاملات اليوم الأحد، حيث بلغ سعر 15,71 جنيه، فى ظل فترة الاستقرار الحالية بالسوق المصرفي، نظرًا لاهتمام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الصرف لمنع حدوث أزمات، وأيضا اهتمام قطاع كبير من المتعاملين سواء رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المختلفة بمتابعة سعر الدولار لارتباطه بأسعار مختلف السلع الأساسية والمنتجات بالأسواق.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

في السياق ذاته، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية خلال فترة التداول، مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خاصة مع قيام البنوك بتوفير كميات كبيرة من الدولار لتغطية احتياجات العملاء اليومية، وذلك لاستمرار استقرار سعر صرف الدولار بالسوق المصرفي.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلى ما سبق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء و15,75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

وكذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 جنيه والبيع عند 15,76 خلال التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي الختام، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.