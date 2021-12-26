الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار خلال احتفال بعيد الميلاد فى البرازيل

إطلاق نار
إطلاق نار

قُتل 5 أشخاص بإطلاق نار خلال احتفال بعيد الميلاد في ملعب لكرة القدم في مدينة فورتاليزا بشمال شرق البرازيل.

 

وأوضح المكتب الصحفي التابع لجهاز الأمن أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حاضري الاحتفال مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، ومن ثم فروا من مكان الهجوم، وأضاف أنه تم لاحقا اعتقال 3 مشتبه فيهم.

 

وقالت السلطات إنه تم التعرف على 2 من الضحايا (21 و26 عاما)، ولكل منهما سجل إجرامي لدى الشرطة في تهم حيازة سلاح بشكل غير قانوني واستلام مسروقات وتكدير الأمن والسلام العام والصلة بعصابات إجرامية.

 

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الدافع وراء الجريمة ربما يكون الثأر بين عصابات إجرامية.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيليةعن  تسجيل 164 حالة وفاة و4164 إصابة جديدة بكورونا.


وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل في المجمل حتى الآن 618392 وفاة و22 مليونا و230737 إصابة مؤكدة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

البرازيل ميلاد خلال احتفال طلاق مقتل إطلاق نار أشخاص برازيل عيد الميلاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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