فعاليات صندوق التنمية الثقافية.. اليوم

في إطار فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية، تستقبل قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "سبديلا"، من تأليف الكاتبة دكتورة كوثر مروان، ويناقش المجموعة الكاتب محمد عباس علي، و الناقد دكتور محمد الحداد، ويدير اللقاء الكاتبة رجاء حسين.

وفي إطار فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم، تستقبل أيضًا مكتبة مكتبة مصر العامة ببورسعيد، في السادسة مساء اليوم، افتتاح معرض " نجيب محفوظ.. رحلة وثائقية"، ويضم أكثر من ٤٠ لوحة تجمع بين مسيرته الوظيفية والثقافية، ويعقب المعرض ندوة يتحدث فيها الكاتب طارق الطاهر ويديرها الأديب أسامة كمال، وتدور حول مضمون الوثائق بالمعرض، وكان المعرض قد تأجل لسوء الأحوال الجوية، حيث كان من المقرر أن يقام يوم الخميس الماضي.

الاحتفالية الكبرى السنوية للعام الجديد 2022 بقبة الغوري



كما يشهد مركز إبداع قبة الغوري في إطار فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في السابعة والنصف مساء اليوم، الاحتفالية الكبرى السنوية للعام الجديد 2022، والتي تحييها فرقة رسالة سلام، والحفل رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة من أغاني العام الجديد والكريسماس، وفقرة بعنوان "مناجاة"، وبمشاركة كل من: فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية ــ مجموعة التراتيل والألحان القبطية الأرثوذكسية ــ

مجموعة أكابيلا .. الترانيم الكنائسية ــ مجموعة إندونيسيا للإنشاد ــ بمصاحبة فرقة سماع للموسيقى الروحية.

يأتي الحفل ضمن فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم، وفي إطار رسالة الفنان انتصار عبد الفتاح، والتي تنطلق من قلب القاهرة التاريخية لكل العالم، عبر الأزمنة والأمكنة وتؤكد على روح الإخاء والمحبة بين مصر وشعوب الأرض، ومن خلال فلسفة وفكر ومنهج خاص قام بتأسيسه في مركز إبداع قبة الغوري منذ عام 2006 وحتى الآن للتأكيد على التواصل الإنساني بين شعوب الأرض بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين، في عالم أوسع أفقًا وأكثر رحابة، وفي إطار فلسفة مركز إبداع قبة الغوري في الحفاظ على شخصية مصر التراثية.

وأيضًا في إطار فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم، تقام في السابعة مساءً، أمسية شعرية جديدة تحت عنوان "حصاد الشعر في 2021 " وذلك في رحاب بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ويشارك في الأمسية كل من: الشاعر دكتور أحمد مجاهد، رئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، الناقدة دكتورة نانسي إبراهيم، والشاعر محمد أبو الليف، ويسبق الأمسية في الخامسة ورشة شعراء جامعات مصر.