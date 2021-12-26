الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة مساعد رئيس نيجيريا بفيروس كورونا المستجد

جاربا شيهو
جاربا شيهو

قال جاربا شيهو المتحدث باسم رئيس نيجيريا إن الفحص أثبت إصابته بفيروس كورونا وإنه في عزل حاليا وبذلك يكون شيهو وهو في أواخر الخمسينات من العمر أقرب شخص من الرئيس محمد بخاري (79 عاما) يصاب بالفيروس.
 

وقال المتحدث باسم بخاري "كل ما أستطيع أن أؤكده هو أنني أصبت بكوفيد-19 وأخضع للعلاج في العزل".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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