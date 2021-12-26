الحزب الموريتانى الحاكم: لا تهاون مع «المشوشين»

قال رئيس الحزب الموريتاني الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية" سيدي محمد ولد الطالب اعمر، إن حزبه لن يتهاون مع من "يشوش" على إنجازات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزاوني.



وأكد المسؤول الحزبي - خلال مهرجان شعبي حاشد في نواكشوط، حضره أعضاء الحكومة وكبا ر المسؤولين - أن الرئيس الموريتاني لا يدخر جهداً من أجل إسعاد المواطنين، وتهيئتهم لغد مشرق، مشيرا إلى أن كل همه هو التحاق البلاد بركب الأمم الفاعلة في العالم.



وأشار إلى أنه حزبه لن يتهاون مع من "يشوش" على إنجازات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزاوني، لافتا إلى أنهم في الحزب سيقفون في المرصاد لكل من يريد الالتفاف على الإنجازات العملاقة.



ولفت إلى أن الفترة التي مضت من حكم الرئيس الغزواني، كانت كافية ليتأكد الجميع من التزامات الرئيس الجمهورية، التي تعتبر عن إرادة صادقة وجادة، وفق تعبيره، لافتا إلى أن الحكومة عملت - خلال الفترة الماضية - على وضع أسس قوية لتعزيز استقلال القضاء ودعم اللامركزية،وإصلاح مدونة الشغل والضمان الاجتماعي ومحاربة الفساد.

وعلى صعيد آخر، وقعت موريتانيا وشركة "نيو فورتريس أنرجي" الأمريكية مذكرة تفاهم لتطوير حقل غازي لإنتاج الكهرباء، وهو حقل يقع على بعد 60 كلم من العاصمة (نواكشوط)، وتقدر إمكاناته بـ 1.2 تريليون قدم مكعب، وستخصص كميات منها لإنتاج الكهرباء، وفقا لخطة تحويل الغاز إلى طاقة.



وذكرت وزارة الطاقة الموريتانية - في بيان أن وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام محمد صالح وقع، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع "وس أدنس" الرئيس التنفيذي لشركة (نيو فورتريس انرجي)، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الغاز الساحلي (باندا)؛ لإنتاج الكهرباء.



وأضافت أن المذكرة تهدف إلى إطلاق دراسات الجدوى الفنية والتجارية اللازمة لتطوير الحقل وبناء محطة الطاقة الجديدة، وكذلك المفاوضات التجارية للتوصل للإطار التعاقدي للمشروع.



كما يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الرؤية الاستراتيجية لقطاع البترول والمعادن والطاقة، في مجال الطاقة، لاسيما الجهود الحكومية الهادفة إلى زيادة قدرات إنتاج الكهرباء و تسهيل ولوج المواطنين إلى طاقة ميسورة التكلفة ونظيفة وذات موثوقية جيدة.