مجلس إدارة اتحاد الصناعات يجتمع لاختيار رئيسه الجديد.. اليوم

كشفت مصادر خاصة باتحاد الصناعات المصرية، أن مجلس إدارة الاتحاد سوف يعقد اجتماعًا، اليوم الأحد، لاختيار رئيس الاتحاد الجديد والوكيلين للمجلس.

وأضافت المصادر أن كل الترشيحات والتكهنات تصب في صالح اختيار المهندس محمد السويدي رئيسًا للاتحاد لدورة جديدة خلال الفترة 2021-2025، كمرشحًا قويًا لرئاسة الاتحاد، متوقعة احتمالية حسمه المنصب بالتزكية.

وتنافس بعض الأسماء على منصب الوكيلين، منهم المهندس هاني محمود وزير الاتصالات السابق، ومحمد البهي إبراهيم عمر، ومحمد مصطفى السلام، وليد عباس عبد القوي عثمان، ومعتز أحمد هاني محمد الحوت، وأسامة خليل محمد الشاهد.

وينص القانون الجديد علي ترشيح 3 أسماء على مقعد رئيس اتحاد الصناعات، و6 أسماء على مقعد الوكيلين، وإرسالها إلى وزير التجارة والصناعة لاختيار رئيس للاتحاد، واثنين وكلاء له، وهذا في موعد أقصاه 27 ديسمبر الجاري؛، بحسب قرار الوزيرة نيفين جامع.

وانتهت 19 غرفة من تشكيل مكتبها التنفيذي باختيار رئيس لكل غرفة ونائبين وعضوين آخرين بالمكتب التنفيذي، بالإضافة إلى اختيار ممثل لها في مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومن المقرر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بكامل هيئته غدًا لاتمام عملية اختيار الرئيس والوكيلين والمكتب التنفيذي لإدارة الاتحاد للدورة الجديدة 2021-2025.

وكانت نيفين جامع، وزاره التجارة والصناعة، قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ونص القرار الذي حصل موقع «الدستور» على نسخة منه، في مادته الأولى على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وعلى لائحته التنفيذية، تقرر تعيين كل من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وهم كالتالي:

1- محمد زكي صادق السويدي.

2- وليد عباس عبد القوي عثمان.

3- محمد البهي إبراهيم عمر.

4- معتز أحمد هاني محمد الحوت.

5- هاني محمد محمود عبد المجيد.

6- أسامة خليل محمد الشاهد.

7- محمد مصطفى السلام.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي أصدرته الوزارة، على أن يمكن عقد مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الجديد في موعد أقصاه يوم الإثنين 27 ديسمبر لترشيح 3 أعضاء لمنصب رئيس مجلس إدارة، و6 أعضاء لمنصب الوكيلين، ويكون الترشيح بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المنتخبين والمعينين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

ووفق قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، تقسم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات وهي منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.