أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الأحد 26-12-2021
ينشر لكم موقع “ الدستور ” أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 26-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية.
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 26-12-2021
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.
كما سجل اليورو للشراء 17.6028 جنيه، والبيع 17.7531 جنيه.
وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.687 جنيه، والبيع 20.9059 جنيه.
وسجل الدولار الكندي للشراء 12.1532 جنيه، والبيع 12.2538 جنيه.
وسجل الكرون الدنماركي للشراء 2.367 جنيه، والبيع 2.387 جنيه.
وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7156 جنيه، والبيع 1.7328 جنيه.
وسجل الكرونا السويدية للشراء 1.7088 جنيه، والبيع 1.7262 جنيه.
وسجل الفرنك السويسري للشراء 16.9099 جنيه، والبيع 17.0457 جنيه.
وسجل الين الياباني للشراء 13.7446 جنيه، والبيع 13.8508 جنيه.
وسجل الدولار الأسترالي للشراء 11.1028 جنيه، والبيع 11.2305 جنيه.
وجاءت العملات العربية مقابل الجنيه المصري علي النحو التالي :
سجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
و جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم بين 4.17 و 4.26 جنيه للشراء و4.28 إلى 4.30 جنيه للبيع.
و تباين سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 49.21 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.
و بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم 40.4174 جنيه للشراء، و41.748448 جنيه للبيع.
و جاء سعر الريال القطري في السوق المحلي المصري اليوم 4.0175 جنيه للشراء، و4.322869 جنيه للبيع .
و سجل سعر الريال العماني في السوق المحلي 39.6994 جنيه للشراء، و40.884179 جنيه للبيع.٣