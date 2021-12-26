أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الأحد 26-12-2021

ينشر لكم موقع “ الدستور ” أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 26-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 26-12-2021

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.6028 جنيه، والبيع 17.7531 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.687 جنيه، والبيع 20.9059 جنيه.

وسجل الدولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.1532 جنيه، والبيع 12.2538 جنيه. ‏

وسجل الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.367 جنيه، والبيع 2.387 جنيه.

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7156 جنيه، والبيع 1.7328 جنيه.

وسجل الكرونا السويدية للشراء 1.7088 جنيه، والبيع 1.7262 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9099 جنيه، والبيع 17.0457 جنيه.

وسجل الين الياباني للشراء 13.7446 جنيه، والبيع 13.8508 جنيه.

وسجل الدولار‏ ‏الأسترالي للشراء 11.1028 جنيه، والبيع 11.2305 جنيه.

وجاءت العملات العربية مقابل الجنيه المصري علي النحو التالي :

سجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

و جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم بين 4.17 و 4.26 جنيه للشراء و4.28 إلى 4.30 جنيه للبيع.

و تباين سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 49.21 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم 40.4174 جنيه للشراء، و41.748448 جنيه للبيع.

و جاء سعر الريال القطري في السوق المحلي المصري اليوم 4.0175 جنيه للشراء، و4.322869 جنيه للبيع .

و سجل سعر الريال العماني في السوق المحلي 39.6994 جنيه للشراء، و40.884179 جنيه للبيع.٣