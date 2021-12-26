نيوزيلندا تفتتح «حديقة مصر القديمة» فى 2022

مازالت الحضارة المصرية القديمة مصدر إلهام للكثيرين حول العالم، حيث تفتتح “هاميلتون جاردنز” وهي حديقة عامة في جنوب هاملتون يملكها ويديرها مجلس مدينة هاميلتون في نيوزيلندا، وهي مستوحاة من حضارة مصر القديمة، وفقا لما نقله موقع" ستاف" النيوزيلندي.

ووفقا للموقع سوف يتم افتتاح الحديقة في العام القادم، وسط توقعات بأنها ستكون مبهرة للزائرين، لاسيما وأنها مصممة على شكل معالم مصر القديمة، وتابع الموقع: سوف تكون أول حديقة ترفيهية في العالم مستوحاة من مصر القديمة.

وستكون جدران الحديقة من الطوب اللبن فضلا عن حوض سباحة مليء بالأسماك والنباتات المستخدمة للطقوس التي كانت سائدة في فترة مصر القديمة.

يأتي هذا فيما دعا موقع "إنفو نيوز" الأرجنتيني، إلى زيارة مصر كما قدم عددًا من أهم المعالم السياحية الواجب زيارتها في مصر.

وقال الموقع إن أهرامات الجيزة، تعد أهرامات الجيزة بلا شك واحدة من أفضل الوجهات، بل إنها في الواقع واحدة من أكثرها شهرة، لأنها واحدة من عجائب الدنيا السبع، حيث يرقد الفراعنة القدماء.

ودعا لزيارة معبد الكرنك ووادي الملوك، والتي تقع في مدينة الأقصر.

وعن النيل، قال الموقع إن نهر النيل أحد أكثر الأماكن أهمية للزيارة في مصر، حيث يمكن الاستمتاع برحلة نيلية عبر نهر النيل.

ووصف الموقع الأرجنتيني أسوان بأنها مدينة هادئة وجميلة للغاية، حيث تطل المدينة على نهر النيل.

وعن البحر الأحمر، قال إن منتجعات مصر تقدم متعة الغوص في البحر الأحمر.

ورشح القاهرة للزيارة حيث تتعدد المعالم الأثرية والسياحة، لاسيما وتضم القاهرة عددًا من المواقع السياحية الأكثر تميزًا.

ودعا لزيارة شواطئ جنوب سيناء، والتي تعد الفرصة الأفضل لمحبي الغوص في العالم فضلا عن مدينة شرم الشيخ الساحرة.