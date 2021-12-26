«الوزراء»: 30.8 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات خلال العام

رصد كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذي أصدره مجلس الوزراء، مسيرة الإنجازات خلال السبع سنوات الماضية في كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، والذي جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم القطاعات الاقتصادية الذي ساهم بنسبة كبيرة في التنمية الشاملة، وزيادة الدخل القومي.

كما رصد كتاب الرؤية والإنجاز، تطور زيادة الاستثمارات المحلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام الجاري، والتي بلغت نحو 30.8 مليار جنيه تكلفة مشروعات تمت وجارٍ تنفيذها بالقطاع.

قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي

12 مشروعا تم وجار تنفيذه بتكلفة 3.5 مليار جنيه.

4 مشروعات تم تنفيذها بالفعل بتكلفة 271.4 مليون جنيه.

أبرزها

- منظومة فرض وإنفاذ القانون

- تطوير منظومة دعم السلع والخبز

8 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي

- أبرزها

- تنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي المرحلة الثانية

- ميكنة منظومة الحيازات الزراعية "كارت الفلاح"

- إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية

- ميكنة خدمات التوثيق

قطاع المسئولية الاجتماعية

10 مشروعات تمت وجارٍ تنفيذها بتكلفة 271 مليون جنيه

6 مشروعات تم تنفيذها بالفعل بتكلفة 130.5 مليون جنيه

- أبرزها

- التشخيص والعلاج عن بعد مرحلة أولى

- تأهيل مراكز مجتمعية متكاملة دامجة بالمحافظات

- المركز التقني للأشخاص من ذوي الإعاقة

4 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 140 مليون جنيه

أبرزها

- التشخيص والعلاج عن بعد مرحلة ثانية

- تأهيل دور الأيتام وتدريب مؤسسات دور الرعاية

- الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة

قطاع تنمية تصميم وتصنيع الإلكترونيات

8 مشروعات تمت وجار تنفيذها بتكلفة 492 مليون جنيه

2 مشروع تم تنفيذه بالفعل بتكلفة 195 مليون جنيه

أبرزها

- إنشاء مصنع لإنتاج أجهزة المحمول

- تأسيس 3 مجمعات إبداع الإلكترونيات

6 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 297 مليون جنيه

أبرزها

- تأسيس وحدة تصنيع النظم الكهروميكانيكية

- إنشاء معامل محلية معتمدة دوليا للاختبار والجودة

- إنشاء مجمع لصناعة الإلكترونيات واحتضان الشركات الناشئة في هذا المجال في مدينة المعرفة

المقرات التكنولوجية والمعرفية

5 مشروعات تمت وجار تنفيذها بتكلفة 3.5 مليار جنيه

4 مشروعات تم بتفيذها بتكلفة 1.5 مليار جنيه

- أبرزها

- المناطق التكنولوجية باسيوط الجديدة برج العرب بني سويف الجديدة والسادات

- انشاء 7 مجمعات ابداع جديدة "مراكز ابداع مصر الرقمية "

- انشاء مدينة المعرفة الرقمية بلعاصمة الادارية الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه 2 مليار جنيه للمرحلة الاولي جار تنفيذها

قطاع البريد المصري

5 مشروعات تمت وجار تنفيذها بتكلفة 2 مليار جنيه

3 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 1 مليار جنيه

أبرزها

- تم تطوير 2200 مكتب بريد

- 2 مشروع جار تنفيذها بتكلفة مليار جنيه

- أبرزها المقر الرئيسي للهيئة القومية للبريد بالعاصمة الإدارية الجديدة

قطاع التنمية البشرية والتدريب

18 مشروعا تمت وجارٍ تنفيذها بتكلفة 781.5 مليون جنيه

12 مشروعًا تم تنفيذها بتكلفة 675 مليون جنيه

أبرزها

- إنشاء أفرع جديدة لمعهد تكنولوجيا المعلومات iTi بالمحافظات

- برنامج دبلوم الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية EPITA الفرنسية

- انشاء جامعة مصر المعلوماتية لمنح البكالوريوس في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية

6 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 106.5 مليون جنيه

المبادرات الرئاسية

مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية

9163 متدربا إجمالي عدد المتدربين وتم تاسيس 75 شركة ناشئة من 22 دولة أفريقية

مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل"

13 ألف شاب إجمالي عدد المتدربين وتخريج 7493 شابا

مبادرة "مصر تصنع الالكترونيات"

5000 متدرب تم تدريبهم في مجالات تصميم وتصنيع الالكترونيات

مبادرة "دمج وتمكين متحدي الاعاقة"

دعم 810 مدارس للتربية الخاصة والدمج

تدريب 30 الف معلم من معلمي تلك المدارس علي استخدام المساعدة في التعليم

ابرز مشروعات جهاز الخدمة الوطنية

2 مشروع للشركة الوطنية لخدمات الاتصالات

قطاع تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

8 مشروعات تم وجار تنفيذها بتكلفة 1.2 مليار جنيه

5 مشروعات تم تنفيذها بالفعل بتكلفة 571.5 مليون جنيه

أبرزها

مساندة صادرات الشركات المصرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجي المعلومات

تجديد موقع السلطة الجذرية العليا للتوقيع الالكتروني

3 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 641 مليون جنيه

أبرزها

المبادرة الرئاسية – رواد تكنولوجيا المستقبل

الاستثمارات

التحول الرقمي

المنطقة التكنولوجية ببرج العرب

المقرات المعرفية

البريد

التدريب

التنمية البشرية

المسئولية المجتمعية 0

تصميم الالكترونيات

المبادرات الرئاسية