قائمة الأغنى فى 2021.. «ماسك» فى الصدارة

سيطر رجال الأعمال من الولايات المتحدة الامريكية على قائمة الأكثر ثراء في عام 2021، حيث إن معظمهم يتربع على عرش الأغنياء منذ سنوات فيما ضمت القائمة التي اعدتها مجلة "فوربس" الأمريكية مليارديرات جدد.

المركز الأول: إيلون ماسك

وتصدر القائمة رجل الأعمال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، وقدرت المجلة الأمريكية ثروته بحوالي 233 مليار دولار.

وأشارت المجلة إلى أن ترتيب ماسك في قائمة أغنياء العالم قفز من المرتبة 31 إلى المرتبة الثانية.

في الوقت نفسه كشف ماسك، منذ أيام عن اضطراره لدفع 11 مليار دولار عن ثروته في عام 2021.

المركز الثاني: جيف بيزوس

وجاء في المركز الثاني رجل الأعمال الأمريكي مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية جيف بيزوس بثروة تقدر بنحو 202 مليار دولار.

وقد ارتفعت ثروة بيزوس بشكل ملحوظ مع انتقال العالم للشراء عبر الإنترنت في ظل أزمة كورونا.

المركز الثالث: برنارد أرنو

يبلغ برنارد أرنو من العمر 72 عامًا وهو الرئيس التنفيذي لشركة "أل في أم أتش مويت هينيسي"، ويبلغ صافي ثروته 170 مليار دولار، ونسبة ملكيته لكريستيان ديور تبلغ 97.5٪ "إجمالي 133 مليار دولار".

المركز الرابع: بيل جيتس

بيل جيست البالغ من العمر 65 عاما، والشريك المؤسس لشركة "Microsoft Corp "، ويبلغ صافى ثروته 137 مليار دولار، وتبلغ حصته فى الشركة: 1.3٪ أي "34 مليار دولار".

المركز الخامس: لاري بيدج

ويبلغ رجل الأعمال لاري بيدج من العمر 48 عاماً وهو المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة بشركة "Alphabet ( GOOG )" وهي المالكة لمحرك البحث "جوجل"، ويبلغ صافي ثروته 131 مليار دولار، ونسبة حصته فى الشركة 6٪ أى " 112 مليار دولار"، والأصول الأخرى: 14.4 مليار دولار نقدًا.

المركز السادس: سيرجي برين

يبلغ رجل الأعمال سيرجي برين من العمر 48 عاماً وهو المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة بشركة "Alphabet ( GOOG )" المالكة لمحرك البحث "جوجل"، وتبلغ صافي ثروته 126 مليار دولار، ونسبة ملكيته في الشركة تبلغ 6٪ "إجمالي 107 مليارات دولار" والأصول الأخرى: 14.5 مليار دولار نقدًا.

المركز السابع: مارك زوكربرج

احتل مارك زوكربرج الذي آثار ضجة واسعة في الشهور الأخيرة من العام الجاري بسبب إعلانه عن مشروعه الجديد "ميتا"، المركز السابع.

ويبلغ مارك زوكربيرج من العمر 37 عاماً وهو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي والرئيس" Meta ( FB )"، وصافي ثروته تقدر بـ121 مليار دولار، ونسبة ملكيته لشركة فيسبوك تبلغ 13٪ أي "118 مليار دولار"، وحصته في الأصول الأخرى تبلغ 3.4 مليار دولار نقدًا.

من ناحية أخرى، انضم لنادي المليارديرات في 2021 أكثر من 400 عضو جديد، وصل مجموع ثرواتهم لأكثر من تريليون دولار، وفق "فوربس".

وينضم هذا العدد الجديد إلى 2600 ملياردير على مستوى العالم بقيمة ثروات تقارب 14 تريليون دولار اعتبارًا من 17 ديسمبر، وفقا لما ذكرته "فوربس".

ميريام أديلسون

تأتي في قمة أغنى المليارديرات الجدد في 2021 ميريام أديلسون، أرملة قطب الكازينو الراحل شيلدون أديلسون، التي ورثت حصته في لاس فيجاس ساندز، والتي تشكل معظم ثروتها الصافية المقدرة بنحو 27.1 مليار دولار.

ريانا

وأحتلت المركز الثاني في قائمة المليارديرات الجدد النجمة التي تحولت إلى قطب الموضة في مجال الأزياء ريانا، وتبلغ ثروتها 1.7 مليار دولار بفضل حصتها البالغة 50% في ماركة مستحضرات التجميل Fenty Beauty. وهي أيضًا المليارديرة الأولى في وطنها بربادوس.

كيم كارداشيان

انضمت كارداشيان أيضًا إلى النادي المكون من 3 فواصل، بثروة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار تتكون إلى حد كبير من حصتها في شركة مستحضرات التجميل "KKW Beauty" وشركة "Skims".