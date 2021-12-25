جامعة عين شمس تُكرم قائد أوركسترا حفل «المومياوات الملكية» (صور)

كرمت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، اليوم السبت، الموسيقار نادر عباسي، عن مجمل أعماله الفنية بقصر الزعفرانة.

جانب من تكريم الموسيقار نادر عباسى

وكتب "عباسى" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" كل الشرف والفخر والشكر لجامعة عين شمس والتلفزيون المصري لتكريمي عن مجمل أعمالي الفنية اليوم بقصر الزعفرانة الرائع داخل حرم جامعة عين شمس والمفاجأة الغير متوقعة، سماعي إلى كورال الجامعة المبهر، بجد مستوى مبهر وأداء محترف من طلاب واساتذة وجميع القادة والقائمين على تدريبهم، أصوات رائعة على أعلى مستوى من الالتزام الفني".

ووجه عباسى الشكر لرئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، قائلاً :" كل التحية والتقدير لرئيس الجامعة المحترم لتشجيع الطلاب على دور الفن في بناء وتشجيع وتوعية الجيل القادم ، واشكر التلفزيون المصري على الاهتمام والمتابعة لجميع الأنشطة والتغطية لهذا اليوم وهذا المجهود المبذول من الجميع للارتقاء بمستوى الفن والثقافة لدى طلاب الجامعة، سعيد بيكي يا مصر وبأبنائك الجمال".

جانب من تكريم الموسيقار نادر عباسى

نادر جمال محمود عباسي

فنان أوبرالي ولد في القاهرة في 8 سبتمبر 1963، وقاد "أوركسترا أوبرا القاهرة" و"أوركسترا السلام في فرنسا" وكان قائد الأوركسترا في حفل نقل المومياوات الملكية واشتُهر على نطاق واسع بعد ظهوره مع إسعاد يونس في برنامجها التلفزيوني "صاحبة السعادة".

ظهرت موهبة نادر منذ الصغر ليقرر دخول عالم الموسيقى من الباب الأكاديمي متلقيًا كل الدعم من والده، ومخالفًا رغبة والدته في دراسة الطب.

تتلمذ على أيدي أساتذة المعهد العالي للموسيقى “الكونسرفتوار” وتخرج منه حاملاً درجة بكالوريوس لآلة الفاجوط عام 1985، ثم حصل على بكالوريوس في التأليف الموسيقي من نفس المعهد عام 1986.

تابع دراسة الموسيقى فحصل على بكالوريوس في الغناء الأوبرالي من معهد الكونسرفتوار في جنيف عام 1992، وفي عام 1999 تخرج من الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي للأوركسترا السيمفونية في مدينة ليون في باريس بدرجة دبلوم في قيادة الأوركسترا.

شارك عام 1986 في أوركسترا القاهرة السيمفونية كعازف أول على آلة الفاجوط، ثم في أوركسترا جنيف في الفترة الممتدة من عام 1987 وحتى عام 1992. وفي عام 1989 انضم كعازف لنفس الآلة إلى المجموعة الأوركسترالية لوزان ميشيل كوربو وبقي فيها حتى عام 1995.

انضم أيضًا إلى أوبرا جنيف كمغني أوبرالي من عام 1992 وحتى عام 2001. بعد تخرجه بشهادة الدبلوم في قيادة الأوركسترا عام 1999، أصبح نادر عباسي عام 2001 مديرًا فنيا وقائدًا لأوركسترا القاهرة وبقي كذلك حتى عام 2011.

وفي نفس الفترة وتحديدًا عام 2004 اختير نادر لقيادة أوركسترا السلام في باريس ولا يزال حتى الآن. وفي عام 2008 انضم إلى لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة الغناء الأوبرالي في السويد واستمر فيها حتى عام 2013. كما ألف العديد من قطع الموسيقى العالمية والعزف على آلة الفاجوط إضافة للغناء بصوت منقطع النظير.

قاد نادر عباسي العديد من الأوركسترا العالمية أهمها: أوركسترا مارسيليا الفيلهارموني، أوركسترا بوردو الفيلهارموني، وأوركسترا السلام فرنسا، وأيضاً قاد أوركسترا أوبرا عايدة في فرنسا والصين وروسيا وأمريكا وألمانيا ، وله العديد من الأعمال العالمية التي جعلت منه شخصية عالمية في مجال الموسيقى.

آخر ظهور مميز له، كان قيادته لأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني التي شاركت في الحفل المرافق لنقل المومياويات الملكية.