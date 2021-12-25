السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. «الصحة» تطلق قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بأسوان

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلة طبية، غدًا الأحد، ولمدة يومين، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق القافلة الطبية في منطقة السيل الريفي بمحافظة أسوان.


وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف «عبدالغفار» أن القوافل تضم التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ97 ألفًا و337 مواطنًا من خلال 78 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم إجراء 14 ألفًا و177 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 19 ألفًا و310 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى تحويل 987 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

الصحة قافلة طبية المناطق النائية والمحرومة الخدمات الصحية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمه أسوان

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