استثمارات في الصعيد وتراجع وفيات الحوادث.. حصاد نشاط «التخطيط» خلال 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم السبت، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 434 مشروعًا، وإن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 21-2022 تبلغ 7.25 مليار جنيه.

https://www.dostor.org/3665339

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع كبير فى وفيات حوادث الطرق بنسبة قدرها 24.5%، لتسجل 6164 حالة وفاة خلال عام 2020 مقابل 8175 حالة وفاة خلال عام 2015، لتهبط بذلك نسبة وفيات حوادث الطرق إلى إجمالى وفيات الإصابات من 38.5% لـ 17.6% خلال عام، تزامنًا مع تنفيذ الدولة عدد ضخم من مشروعات شبكة الطرق بمختلف المحاور الرئيسية والفرعية بمحافظات الجمهورية.

https://www.dostor.org/3665435

أكدت «التخطيط» أن مصر من أكثر الدول تقدمًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى القضايا التى تتعلق بالتحول الرقمى والشمول المالي، لافتة إلى أنها تأتى فى المرتبة الأولى على تسع دول عربية فى عدد المنافذ التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى التى بلغت 130 ألف منفذ من إجمالي 170 ألف منفذ فى الدول التسع.

https://www.dostor.org/3665503

عقدت «التخطيط»، ورشة عمل تحت عنوان "التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص"؛ استجابة لطلب مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بحضور الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، الدكتورة شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط، وممثلي وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

https://www.dostor.org/3665569

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الجمبري المجمد بلغت 109.763 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 111.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.5 مليون دولار بنسبة 1.4%.

https://www.dostor.org/3665613