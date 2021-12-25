غرفة الفنادق: توفير جرعة تعزيزية ثالثة من لقاح كورونا للعاملين (مستند)

أوضحت غرفة المنشات الفندقية أن وزارة الصحة والسكان ستبدأ في تعزيز العاملين بالفنادق بجرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا لمن مروا على تلقى الجرعة الثانية لمدة 6 أشهر، بالتنسيق بين وزراتي الصحة والسكان ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشات الفندقية، للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي.

وأشارت الغرفة في منشور لها، إلى أن هذا يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بكافة المؤسسات لمواجهة فيروس كورونا، مطالبة كافة الفنادق بالتنسيق مع مكاتب وزارة الصحة.

وتقوم الفرق الطبية المتنقلة بالمرور على الفنادق وتطعيم العاملين بها، إذ تبدي كافة الغرف السياحية تعاونها للإسراع من الانتهاء بتطعيم العاملين بهذا القطاع الحيوي.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لتلقى الخدمات وإنهاء الإجراءات المختلفة إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم شهادة PCR حديثة قبل دخولهم مقرات الوزارة، كما أنه لا يسمح لأي موظف لم يتلق اللقاح ضد فيروس كورونا بالدخول إلى مقر عمله، بجميع مقارها، كما قامت الوزارة بتوفير أطقم طبية بجميع مقارها لتطعيم جميع العاملين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.