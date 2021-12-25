الدار المصرية اللبنانية تصدر الطبعة الـ16 من رواية «تويا»

أصدرت الدار المصرية اللبنانية الطبعة السادسة عشر من رواية "تويا" للكاتب الروائي المستشار أشرف العشماوي.

رواية “تويا” سبق اختيارها ضمن القائمة الكبيرة لجائزة "البوكر" العربية في العام 2013.

رواية "تويا"

وتدور أحداث الرواية بين مصر وانجلترا وكينيا عن طبيب كان يرى فى الطب مهنة تحقق له أحلام الشهرة والمال، تزوج فتاه إنجليزية لأبوين ثريين ليعاونوه فى تحقيق أحلامه حتى يلتقي بالدكتور راندال وهو طبيب تعدى السبعين عامًا وله صيت فى عالم الطب والاطباء والذى ساعده فى أن يجد نفسه ويحقق ذاته.

راندال أرسله فى بعثة علمية إلى كينيا الدولة الإفريقية البدائيه حيث يكثر بها المصابون بمرض الجذام اللعين الذى كان يحاول الطبيب "راندال" ومعاونوه إيجاد مصل له ولم ينجحوا فالتقى بيوسف الطبيب الشاب الذكي اللماح الذي سعى إلى الوصول لعلاج ومصل للمرض فى المقابل مساعدة راندال له في الحصول على الدكتوراه.

لتصبح كينيا نقطة تحول في حياة يوسف، حيث التقى هناك بفتاة سمراء رقيقة تدعى “ تويا”.

أشرف العشماوي

روائي مصري صدرت له عشرة أعمال روائية طويلة منها “البارمان” الفائزة بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في العام 2014 وكذلك روايته " صالة أورفانيلي" الحاصلة على أفضل رواية العام الماضي من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة لكتابه "سرقات مشروعة" الذي يتعرض فيه بالوثائق والمستندات، إلى الآثار المصرية المنهوبة.