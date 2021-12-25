السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن عن حاجتها لمعلمين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زاید، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية IBO في مصر، عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم الابتدائي للعام الدراسي 2021-2022،  في التخصصات التالية: English» Sciences_ Math».

وحددت المدرسة المصرية الدولية الشروط للمتقدمين، كالتالي: 

1. أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

2.إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

3. إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم.

4.يتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة، حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية.

وشملت الإجراءات التالي:

1. أن يتم التقدم بالأوراق الآتية: نسختين من صحيفة البيانات التفصيلية إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية ومرفق بها صورة حديثة. 

2. صحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الإدارة التعليمية

email: 

[email protected]

يذكر أن عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية، ومديري التعليم العام بالمديريات، وعدد من مديري المدارس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من المحاور الخاصة بالعملية التعليمية.

خلال بداية مدارس فيلم الحكومة إلكتروني عملية اجراءات وزير التربية والتعليم مدرس وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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