السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرؤية والإنجاز.. دول الخليج وأمن مصر القومى: دعم وتعاون

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح

اتجهت سياسة مصر الخارجية، خلال السبع سنوات الماضية، إلى توثيق الروابط مع دول الخليج العربي، وتأكيد أهميته للأمن القومي المصري.

وعملت مصر طوال تلك السنوات على تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي في شتى المجالات، بالإضافة إلى توثيق الشراكة معهم.

الرؤية والإنجاز.. توثيق علاقات مصر بالخليج  

ورصد كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"- الصادرة عن مجلس الوزراء- الجهود التي بذلتها مصر لدعم ومساندة أشقائها في دول الخليج العربي، بالإضافة إلى تعميق سبل التعاون معهم.

وشاركت مصر سواء على مستوى الرئاسة، أو وزارة الخارجية، في العديد من القمم، كما كثفت الزيارات المتبادلة معهم، وعملت على دعمهم بكافة السبل، على النحو التالي:

- تعزيز التعاون مع دول الخليج العربي.

- التأكيد على ارتباط أمن الخليج بأمن مصر القومي.

- تعزيز الزيارات الرسمية المتبادلة مع مختلف الدول الخليجية على مستوى القمة والمستويات

الوزارية والفنية.

- مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية عام 2017، في الرياض.

- مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، في قمة مجلس التعاون الخليجي (41).

- إرسال مساعدات طبية للحكومة اليمنية في يوليو 2020.

مصر أمن مصر القومي الرؤية والإنجاز كتاب الرؤية والإنجاز مصر تنطلق دول الخليج العربي الخليج السعودية اليمن

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وائل لطفي

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